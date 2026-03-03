Xiaomi 17 Ultra přepisuje pravidla mobilní fotografie. Poradíme, jak na něm ušetřit přes 14 tisíc KOMERČNÍ ČLÁNEK

Xiaomi představilo novou vlajkovou řadu Xiaomi 17. Pokud jste čekali na telefon, který posune mobilní fotografii zase o kus dál, právě jste se dočkali. Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra jsou skladem v Mobil Pohotovosti, a to rovnou se speciální startovací nabídkou, díky které můžete ušetřit až 14 600 Kč a získat i profesionální fotokit zdarma.

Xiaomi 17 Ultra: nový vládce fotomobilů

Zatímco základní Xiaomi 17 boduje špičkovým výkonem, skutečnou hvězdou je Xiaomi 17 Ultra, který ve spolupráci s legendární značkou Leica útočí na trůn nejlepšího fotomobilu světa. Základem je masivní 1″ snímač hlavního 50Mpx fotoaparátu, který pojme obrovské množství světla a s dynamickým kontrastem si poradí na úrovni zrcadlovek.

Skutečnou revolucí je pak inovativní 200Mpx periskopický teleobjektiv s unikátní variabilní ohniskovou vzdáleností 75–100 mm. V praxi to znamená dokonale plynulý optický zoom bez ztráty jediného detailu, což z telefonu dělá nástroj pro skvělé portréty i makro záběry.

Na startu prodeje ušetříte až 14 600 Kč

Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra se vyplatí koupit hned v prvních dnech prodeje. U Mobil Pohotovosti pořídíte novinky se slevou, bonusem a včetně dárků, celkově tak ušetříte až 14 600 Kč.

K nákupu Xiaomi 17 a 17 Pro získáte:

  • Sleva až 2 500 Kč: (pouze Xiaomi 17)
  • Bonus až 4 500 Kč: k výkupu vašeho stávajícího telefonu
  • Dárek v hodnotě 4 990 Kč: robotický vysavač Xiaomi nebo profesionální Photography Kit Pro (pouze Xiaomi 17 Ultra)
  • Sleva 2 799 Kč na ISIC: studentská 7% sleva
  • Dárek za recenzi: Pákový kávovar Xiaomi v hodnotě 2 390 Kč

Xiaomi 17 začíná díky slevě a výkupnímu bonusu na ceně 19 490 Kč (běžně 22 990 Kč). Xiaomi 17 Ultra vychází díky štědrému bonusu už na 31 490 Kč (běžně 35 990 Kč) a navíc ještě k telefonu dostanete jeden ze dvou výše uvedených dárků v hodnotě 5 tisíc.

Xiaomi 17 jen za 536 Kč měsíčně

Nejvýhodnější cestou k novému Xiaomi 17 je služba Koupíš, Prodáš, Splácíš. Pokud při koupi novinky zároveň v Mobil Pohotovosti prodáte svůj starý telefon, cena se vám výrazně poníží. S využitím výkupního bonusu vás pak nové Xiaomi 17 může vyjít na pouhých 536 Kč x 26 měsíců. A využít můžete i nákup na splátky bez navýšení.

Mobil Pohotovost si dlouhodobě drží nejlepší výkupní ceny na trhu. Celý proces je maximálně jednoduchý – vše vyřídíte na jedné ze 13 kamenných prodejen po celé ČR, nebo klidně z pohodlí domova online přes mp.cz/vykup.

Nejen telefony: Nové tablety, hodinky i lokalizátor

Společně s vlajkovými smartphony představilo dnes Xiaomi také nové tablety Xiaomi Pad 8 a Pad 8 Pro, které navíc do startu prodeje můžete ulovit se slevou až 2 000 Kč. Ukázaly se ale také nové chytré hodinky Xiaomi Watch 5, bezdrátová sluchátka Redmi Buds 8 Pro a jako úplnou novinku v portfoliu představilo Xiaomi i lokalizátor Xiaomi Tag. Všechny novinky můžete omrknout na mp.cz/xiaomi-17.

