Nová nabídka mobilních tarifů přináší neomezená data již od 380 Kč měsíčně KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 10. 3. 2026#Mobilní operátoři
Nová nabídka mobilních tarifů přináší neomezená data již od 380 Kč měsíčně

Na českém trhu telekomunikačních služeb se objevila nová a velmi konkurenceschopná nabídka mobilních tarifů. Poskytovatel NejPřipojení představil atraktivní balíčky, které cílí jak na jednotlivce, tak především na rodiny a skupiny. Hlavním tahákem je výrazné snížení ceny za neomezené služby v závislosti na počtu aktivovaných SIM karet, a to vše zcela bez závazků.

Skupinové tarify: Čím více karet, tím nižší cena

Nová nabídka ukazuje moderní přístup ke sdíleným službám. Pro skupiny či vícečlenné domácnosti je připraven model, kde cena za neomezené volání, neomezené SMS a neomezená data klesá s počtem pořízených čísel. Zatímco standardní neomezený tarif pro jednotlivce vyjde na 496 Kč, při pořízení dvou SIM karet klesá cena na 462 Kč za jednu. S rostoucím počtem uživatelů se měsíční poplatek dále snižuje – při třech kartách na 435 Kč, u čtyř a pěti karet na 408 Kč a při šesti SIM kartách dosahuje bezkonkurenční částky 380 Kč za jedno číslo měsíčně.

Flexibilní řešení pro jednotlivce

Operátor myslí i na uživatele, kteří nepotřebují neomezená data, nebo hledají tarif pouze pro sebe. Základní tarif s neomezeným voláním, SMS a 5 GB dat je k dispozici za 395 Kč měsíčně. Náročnější uživatelé mohou zvolit prostřední variantu s 12 GB dat za 475 Kč, případně plně neomezený tarif za 496 Kč. Všechny tarify lze navíc objednat zcela samostatně, bez nutnosti vázat se k dalším službám operátora.

Benefity navíc: IPTV za korunu a maximální svoboda

Zásadní výhodou celé nabídky je naprostá absence smluvních závazků. Uživatelé tak mohou své tarify kdykoliv změnit nebo ukončit podle aktuální potřeby. Zde je přehled hlavních benefitů:

  • Přenesení čísla: Snadný a bezplatný přechod od starého operátora.
  • IPTV za 1 Kč: Ke každé objednávce získá zákazník NejPřipojení TV na půl roku za 1 Kč měsíčně.
  • Bez závazku: Tarify lze kdykoliv svobodně změnit nebo zrušit.
Jsi digitální buran? Etiketa se smartphony s Danielem Šmídem 🎩📱

💡ANKETA: Kolik aplikací máte přibližně nainstalovaných ve svém mobilu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Uživatelská fotografie

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat