Nová nabídka mobilních tarifů přináší neomezená data již od 380 Kč měsíčně

Na českém trhu telekomunikačních služeb se objevila nová a velmi konkurenceschopná nabídka mobilních tarifů. Poskytovatel NejPřipojení představil atraktivní balíčky, které cílí jak na jednotlivce, tak především na rodiny a skupiny. Hlavním tahákem je výrazné snížení ceny za neomezené služby v závislosti na počtu aktivovaných SIM karet, a to vše zcela bez závazků.
Skupinové tarify: Čím více karet, tím nižší cena
Nová nabídka ukazuje moderní přístup ke sdíleným službám. Pro skupiny či vícečlenné domácnosti je připraven model, kde cena za neomezené volání, neomezené SMS a neomezená data klesá s počtem pořízených čísel. Zatímco standardní neomezený tarif pro jednotlivce vyjde na 496 Kč, při pořízení dvou SIM karet klesá cena na 462 Kč za jednu. S rostoucím počtem uživatelů se měsíční poplatek dále snižuje – při třech kartách na 435 Kč, u čtyř a pěti karet na 408 Kč a při šesti SIM kartách dosahuje bezkonkurenční částky 380 Kč za jedno číslo měsíčně.
Flexibilní řešení pro jednotlivce
Operátor myslí i na uživatele, kteří nepotřebují neomezená data, nebo hledají tarif pouze pro sebe. Základní tarif s neomezeným voláním, SMS a 5 GB dat je k dispozici za 395 Kč měsíčně. Náročnější uživatelé mohou zvolit prostřední variantu s 12 GB dat za 475 Kč, případně plně neomezený tarif za 496 Kč. Všechny tarify lze navíc objednat zcela samostatně, bez nutnosti vázat se k dalším službám operátora.
Benefity navíc: IPTV za korunu a maximální svoboda
Zásadní výhodou celé nabídky je naprostá absence smluvních závazků. Uživatelé tak mohou své tarify kdykoliv změnit nebo ukončit podle aktuální potřeby. Zde je přehled hlavních benefitů:
- Přenesení čísla: Snadný a bezplatný přechod od starého operátora.
- IPTV za 1 Kč: Ke každé objednávce získá zákazník NejPřipojení TV na půl roku za 1 Kč měsíčně.
- Bez závazku: Tarify lze kdykoliv svobodně změnit nebo zrušit.
Komentáře