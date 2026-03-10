Chytrá čistička vzduchu: Vital 200S Pro

Zdroj: Dotekomanie.cz
Právě se mi dostal do rukou zajímavý kousek techniky, který jsem už dlouho toužil vyzkoušet. Ne proto, že bych byl ideální cílová skupina, ale právě navzdory tomu: chtěl jsem zažít, zda může moderní čistička vzduchu zlepšit každodenní život člověka, který netrpí žádnými výraznými neduhy. A jak to nakonec dopadlo? Čtěte dál…
Kvalita míří i do Evropy
Značku Levoit jsem zatím nijak zvlášť neregistroval. Byť je dlouhodobě jednou z nejpopulárnějších (a nejprodávanějších) značek v oblasti kvality života v USA, přišlo mi, že v Evropě zas tak známá není. Možná to je jen můj subjektivní pocit, možná to je dáno politikou společnosti, která své produkty do Evropy dodává se zpožděním oproti americkému trhu. Každopádně důkladněji jsem ji poznal až nyní. Takže vy všichni, kteří už Levoit znáte, asi víte, že ač jméno firmy zní francouzsky, jde o značku americkou – sídlo společnosti je v Kalifornii, kde probíhá kompletní vývoj a designování produktů. Samotná výroba a kompletace je detašována do čínských výrobních závodů.
Vzhled i ovládání: velmi povedené
Opakuji to často i u recenzí produktů jiných značek, ale první dojem u mne začíná už obalem. Ten totiž podle zkušeností hodně napoví o tom, co můžeme očekávat uvnitř balení.
Čistička vzduchu Vital 200S Pro od Levoit dorazila v krabici laděné do dvou odstínů modré. Už z grafiky je vidět, že (mimo jiné) cílí na majitele domácích mazlíčků – obrázek psa a kočky spokojeně si hovících bok po boku to jednoznačně evokuje.
Vlastní balení je jednoduché, vše řádně upevněno, všechno má své přesné místo. Prostor krabice je efektivně využit. Obal, ve kterém je zabaleno tělo přístroje, je dostatečně pevný, takže je možné uchopit okraje a přístroj krásně vytáhnout, aniž by obal povolil nebo bylo nutné krabici položit a přístroj zdlouhavě vysunovat. Drobnost – ale taková, která ukazuje péči k detailu.
Největší část balení zabírá pochopitelně čistička samotná. Chválím výběr materiálu – matný plast vypadá prémiově a navíc je daleko méně náchylný na „chytání“ otisků prstů. Přední straně dominují otvory pro vstup vzduchu, nahoře doplnění elegantním logem výrobce. Boky a spodní stranu opticky vylepšují šedivé vlysy. Ve stejné barvě je i horní panel, včetně senzorických ovládacích prvků (celkem sedm tlačítek).
Pojďme se na displej podívat detailněji. První tlačítko zleva zapíná automatický režim. Ten využívá vestavěný infračervený senzor, a automaticky reguluje výkon v závislosti na detekované kvalitě vzduchu.
Druhé tlačítko aktivuje režim Spánek. Ten je opravdu velmi tichý, navíc po 5 sekundách od stisku se veškeré podsvícení tlačítek vypne. Přístroj je tedy nejen tichý, ale i neviditelný, a v žádném případě tak neruší váš spánek. Spíše naopak – to tichoučké hučení má tendenci mě příjemně uspat.
Třetí tlačítko je režim manuální: opakovaným stiskem nastavíte jeden ze tří stupňů výkonu ventilátoru, plus jeden navíc (turbo režim). Stav je snadno rozpoznatelný podle doplňkových symbolů nad tlačítkem.
Tlačítko uprostřed ovládacího panelu je nejnápadnější. Je totiž doplněno indikátorem připojení k Wi-Fi síti, ale hlavně výrazným okružím, které svou barvu ukazuje kvalitu vzduchu v místnosti. Od nejhorší (červená barva), přes oranžovou, zelenou až po modrou (nejlepší kvalita vzduchu). Senzor kvality okolního vzduchu je umístěn na boku čističky.
Vpravo od středu je Časovač, jeho opakovaným stisknutím nastavíte dobu činnosti chytré čističky na 2, 4 nebo 8 hodin.
Předposlední tlačítko se symbolem zámku slouží k uzamčení ovládacích prvků – stačí podržet na 3 sekundy.
Úplně vpravo je pak tlačítko režimu Domácího mazlíčka. Jedná se o šetrný program, který filtruje alergeny z okolí. V tomto režimu se cyklicky střídají režim vysokého výkonu (15 minut) s režimem středního výkonu (60 minut).
Aplikace dokáže překvapit: příjemně i nepříjemně
Základní ovládání čističky je velmi snadné právě s pomocí zmíněných tlačítek. Skutečné možnosti přístroje jsou však mnohem širší. K tomu je ovšem třeba využít mobilní aplikaci. Ta nese název VeSync. Zajímavá je mimo jiné tím, že umí ovládat mnohem větší škálu přístrojů než jen čističky řady Vital od Levoit. Zatím nebudu příliš napovídat, více se dozvíte v recenzi na úplně jiný produkt, kterou pro vás už připravuji. Jen naznačím – recenze bude velmi výživná.
Ale zpátky k Vital 200S Pro: kromě přehledného grafu zobrazujícího vývoj kvality vzduchu v čase máte možnost mnohem podrobnějšího nastavování parametrů jednotlivých režimů. Například už nejste omezeni předdefinovanými časovými intervaly, ale můžete si nadefinovat své vlastní. Já osobně jsem si dále nastavil svůj „filtrovací program“: čistička vzduchu se automaticky zapne v daný čas v automatickém režimu, ve 22 hodin se pak sama přepne do režimu spánek, který běží do časného rána. Pak se přístroj vypne, přičemž po celou dobu je aktivní senzor okolního světla: ten zabrání rozsvícení displeje, takže náš spánek je naprosto nerušený…
K aplikaci mám ovšem i několik výhrad: překlad do češtiny je trochu nekonzistentní, takže jisté položky v nastavení sice mají název v krásné češtině, ovšem podrobnější popis je v angličtině. Také jsem z počátku trochu bojoval s programováním přístroje – chvíli mi trvalo, než jsem pochopil trochu svéráznou logiku: pokud chci, aby se program opakoval každý den, musím zvolit možnost „Opakovat týdně“, a pak vybrat všechny dny v týdnu. S trochou experimentování se ale řešení nakonec našlo.
Nadchla mě jedna extrémně zajímavá a užitečná „fíčurka“, která se dá zapnout právě v aplikaci VeSync: jakmile se v místnosti setmí (zapadne Slunce, zhasnete světla), čistička to automaticky zaregistruje, a ihned přepne ventilátor do tichého nočního režimu a současně vypne osvětlení displeje. Pokud tedy máte čističku Vital 200S Pro v ložnici, tak stačí pouze zhasnout, a přístroj pojede v režimu, který vůbec neruší váš spánek. Prostě se automaticky přizpůsobí vašemu životnímu stylu. Tomu říkám chytrá funkce!
Na zadním panelu jsem objevil jednu velmi příjemnou anomálii. Napájecí konektor má koncovku ve tvaru písmene L, která má průměr jen několik málo milimetrů. Přístroj tedy lze umístit velmi blízko zdi, není třeba se bát nějakého poškození kabelu. To oceňuji.
To hlavní – filtry
Pokud má přístroj filtrovat, potřebuje také filtry. Záměrně používám plurál, protože filtrů je více: nejprve předfiltr, a poté filtr zahrnující HEPA a uhlíkový filtr.
Předfiltr zachycuje ty největší částice, jako například prach, vlasy, chlupy či vlákna. Předfiltr je omyvatelný, a výrobce doporučuje jeho čištění (vysavačem, případně vodou s šetrným čistícím prostředkem) přibližně každé 4 týdny. V aplikaci je možno nastavit upozornění na jeho vyčištění.
Hlavní filtr tvoří H13 True HEPA filtr se staticky nabitými vlákny, která zachytí 99,99 % částic o velikosti 0,3 mikronu – včetně například plísní, bakterií, roztočů či částic ze zvířecí srsti. Doplněn je pak ještě v pořadí třetí filtrační vrstvou – karbonovým filtrem. Ten řeší filtraci pachů, kouře či výparů. Stav tohoto filtru je možné opět sledovat přímo v aplikaci, a jeho životnost je přibližně 12 měsíců. Poté je třeba jej vyměnit – nestačí jej pouze vyčistit, jako tomu je u předfiltru.
Pochvala za výkon
Nechme ale teď filtry stranou, a pojďme se podívat na to, jak dobře odvádějí svou práci. Zajímaly mne především dva hlavní parametry: výkon a spotřeba.
Co se týče výkonu, tak nejdůležitějším parametrem čističek vzduchu je tzv. CADR (Clean Air Delivery Rate). Jednoduše řečeno tento údaj značí, za jak dlouho se daný prostor vyčistí od prachu, pylu a kouře. Hodnota CADR se měří v krychlových metrech za hodinu, a platí, že čím vyšší hodnota, tím rychleji se vyčistí vzduch v dané místnosti.
Jak si tedy čistička Levoit Vital 200S Pro vedla? Celková hodnota CADR je 413 m³/h, což je velmi dobrá hodnota. CADR se obvykle měří zvlášť pro jednotlivé druhy nečistot, takže pokud vás zajímají všechny hodnoty, je to 447 m³/h u prachu, 408 m³/h u pylu, a 411 m³/h u kouře. Tyto hodnoty značí naprosto dostačující výkon pro místnosti do 40 m², aby se vzduch přefiltroval za hodinu nejméně 4x.
Jak je na tom přístroj se spotřebou elektrické energie:
- nejnižší rychlost 1: 5,71 W;
- rychlost 2: 8,01 W;
- rychlost 3: 31,96 W;
- turbo rychlost 4: 44,5 W.
Celkově lze spotřebu hodnotit velmi dobře, zejména první dvě rychlosti. A pokud vás zajímá ještě další parametr – hlučnost – tak vězte, že i v něm Levoit Vital 200S Pro dosáhl velmi pěkných hodnot. V závislosti na výkonu se pohybuje v rozmezí 24 až 54 decibelů. Jelikož mám čističku nainstalovanou méně než metr od postele, můžu potvrdit, že spánek vůbec neruší.
Dojmy? Zkušenosti? Doporučení?
Jak tedy všechny nashromážděné dojmy a informace shrnout?
Co mě nadchlo:
- skvělý režim Spánek s detekcí světla;
- elegantní a konzervativní vzhled;
- úsporný a tichý chod.
Co se mi nelíbilo:
- nutnost výměny celého filtru HEPA – uhlík naráz;
- místy nedotažená mobilní aplikace.
Levoit Vital 200S Pro je praktický a elegantní pomocník, jehož služby jsem si opravdu oblíbil. Přístroj je tak tichý a nenápadný, že o něm prakticky nevíte, přitom ale zlepšení kvality dýchaného vzduchu zjistíte už po několika málo dnech.
S cenovkou 6 290 Kč nepatří ani mezi nejlevnější, ale ani nejdražší čističky vzduchu na trhu, a jsem přesvědčen, že výrobce si své peníze rozhodně zaslouží. Osobně jsem si tuto značku přidal na seznam těch, které se vyplatí sledovat.
Za poskytnutí čističky vzduchu Levoit Vital 200S Pro děkuji společnosti TYGOTEC.
Komentáře