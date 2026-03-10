Chytré brýle od Mety posílají záběry do Afriky

Další kauza je na světě. Offshore pracovníci v Africe mají podle nejnovějších zpráv procházet videa pořízená uživateli chytrých brýlí Meta Ray-Ban. Mezi analyzovanými videy se měly objevit záběry včetně nahoty. Meta nevidí žádný problém.
Soukromí? Přečtěte si podmínky znovu
Švédský deník Svenska Dagbladet nedávno zveřejnil svoji rozsáhlou zprávu po dlouhém vyšetřování, která přichází s opravdu znepokojivým zjištěním. Zaměstnanci firmy Sama, jednoho z partnerů Mety, v africké Keni prochází videa pořízená uživateli chytrých brýlí Ray-Ban Meta.
Média měla v rámci své investigativy hovořit s více než třiceti zaměstnanci společnosti Sama, kteří pracují v keňském městě Nairobi. Několik z nich přímo potvrdilo, že jejich každodenní prací je procházet záběry, mezi kterými se objevují i videa z koupelen, intimní scény nebo třeba kreditních karet při výběru z bankomatu. Na nich následně označují a popisují objekty pro zlepšení AI rozpoznávání.
Dle švédského deníku pracovníci společnosti Sama uvedli, že mnoho zachycených momentů vypadá, jako by uživatelé ani nevěděli, že zrovna nahrávají. Zmíněné „intimní“ záběry pravděpodobně pochází spíše při použití AI asistenta. Jak dlouho pak ale kamera v takovém režimu běží a co přesně zachytí, není uživatelům zcela jasné. Právě v těchto momentech pravděpodobně vznikají ty nejcitlivější záběry.
Jeden ze zaměstnanců firmy Sama měl deníku sdělit, že kdyby lidé věděli, co všechno brýle odesílají, neodvážili by se je nosit. Meta se hájí tím, že je všechno v pořádku a dle obchodních podmínek, které jí umožňují posílat záznamy k lidské kontrole. Právě tyto podmínky jsou ale tak vágní, že uživateli neřeknou vůbec nic.
Zdroje: svd.se, euronews.com, mashable.com
Komentáře