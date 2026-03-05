Mega slevy na Alze na mobily: Přehled nejzajímavějších slev

Trh s mobilními telefony neustále přináší nové technologické inovace, což zároveň otevírá prostor pro výhodné pořízení velmi schopných zařízení z aktuálních i nedávných modelových řad. Ať už je prioritou maximální výkon, špičkový fotoaparát, nebo vynikající poměr ceny a výkonu, současná nabídka pokrývá celé spektrum uživatelských potřeb. Níže je uveden přehled zajímavých modelů rozdělených do tří cenových kategorií, u kterých lze nyní využít výrazné cenové zvýhodnění.
Chytré telefony do 6000 Kč
Základní a nižší střední třída chytrých telefonů v dnešní době nabízí plynulý chod, velmi slušné displeje a baterie s dlouhou výdrží. Tato kategorie je ideální pro uživatele, kteří hledají spolehlivé zařízení pro každodenní komunikaci a konzumaci multimédií, aniž by museli investovat vysoké částky.
- Xiaomi Redmi Note 14 8GB/256GB Black (-14 %)
- Motorola Moto G86 Power 5G 12GB/256GB Pantone Cosmic Sky (-10 %)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB Black (-16 %)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB Purple (-16 %)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB Blue (-16 %)
- OnePlus Nord CE 5 5G 8GB/128GB Black Infinity (-20 %)
Chytré telefony do 12000 Kč
Střední třída a takzvané „odlehčené vlajkové lodě“ představují pomyslný zlatý střed. Modely v této hladině často disponují prémiovými materiály, pokročilými fotografickými senzory a dostatečným výkonem i pro náročnější mobilní hráče. Zvýhodněné ceny navíc umožňují dosáhnout na parametry, které byly dříve doménou pouze těch nejdražších zařízení.
- Google Pixel 9a 8GB/128GB Obsidian (-13 %)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12GB/512GB Black (-15 %)
- Google Pixel 9a 8GB/256GB Obsidian (-11 %)
- OnePlus Nord CE 5 5G 8GB/256GB Black Infinity (-12 %)
- POCO M8 Pro 5G 8GB/256GB Silver (-9 %)
Chytré telefony od 12000 Kč
Pro technologické nadšence a nejnáročnější uživatele je určena prémiová třída. Zahrnuje zařízení s nejnovějšími generacemi procesorů, bezkompromisní kvalitou fotoaparátů a dokonalým zpracováním. Slevové akce v této kategorii často představují úsporu v řádech tisíců korun, což činí nákup špičkových modelů značně dostupnějším.
- Google Pixel 9 128GB Obsidian (-10 %)
- OnePlus 15 16GB/512GB Infinite Black (-9 %)
- OnePlus 13 5G 16GB/512GB Arctic Dawn (-5 %)
- OnePlus 15R 5G 12GB/256GB Charcoal Black (-9 %)
- VIVO X300 16GB/512GB Black (-10 %)
