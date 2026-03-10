Apple zkoumá 3D tisk z hliníku: budoucí iPhony a hodinky Apple Watch možná čeká výrobní revoluce

Apple Watch Series 10; zdroj: Dotekománie
Apple, jak se zdá, hledá způsoby, jak zefektivnit výrobu a posunout hranice designu svých zařízení. Podle nejnovějších informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg nyní společnost intenzivně zkoumá možnosti využití 3D tisku z hliníku pro výrobu klíčových komponent. Tato metoda by mohla postupně nahradit tradiční kování a frézování, což by inženýrům rozvázalo ruce při navrhování vnitřních i vnějších struktur.
3D tisk jako výrobní budoucnost u produktů Apple
Výrobní týmy Applu úzce spolupracují na vývoji postupů, které by umožnily masovou produkci hliníkových dílů pomocí 3D tisku. Technologie se má nejprve objevit u pouzder pro Apple Watch a výhledově by se mohla rozšířit i na samotné šasi iPhonů.
Jedním z praktických příkladů je vylepšení anténního modulu u celullar modelů Apple Watch. Apple využil 3D tisk k vytvoření specifické textury na vnitřním kovovém povrchu pouzdra. Díky tomu se plastová výplň antény mnohem lépe spojila s kovem, což výrazně zvýšilo odolnost hodinek proti vodě právě v kritickém okolí antény.
3D tisk už v tichosti pomáhá u iPhonu Air i Watch Ultra
Ačkoliv se o 3D tisku v souvislosti s Applem mluví jako o hudbě budoucnosti, firma tuto technologii už v několika produktech nasadila. Osvědčila se například při výrobě iPhonu Air, kde se využívá 3D tisk k výrobě extrémně tenkého portu USB-C.
Apple Watch Ultra 3 sázejí na 3D tisk u svého titanového těla, což snižuje spotřebu surovin a sráží výrobní náklady a Apple Watch Series 11 v titanovém provedení využívají při tisku 100% recyklovaný titanový prášek.
Efektivita jako hlavní motor změn
Přechod na 3D tisk není pro Apple jen otázkou designové změny, ale především tvrdým byznysovým kalkulem. Tradiční metody výroby zanechávají velké množství odpadního materiálu, který se musí následně recyklovat nebo likvidovat. 3D tisk naproti tomu spotřebuje jen tolik materiálu, kolik je skutečně potřeba pro danou součástku.
V kombinaci s rostoucím tlakem na ekologii a využívání recyklovaných kovů se 3D tisk jeví jako ideální cesta pro masovou produkci milionů zařízení ročně. Pokud se testy s hliníkem osvědčí, mohl by se tento postup stát standardem pro většinu portfolia značky během několika následujících let.
Zdroj: theapplepost.com
Komentáře