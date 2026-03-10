Samsung přinese netradiční model Galaxy M17e 5G

Samsung Galaxy M17e 5G | Zdroj: Fonearena
V úterý 17. března dojde k oficiálnímu představení modelu Galaxy M17e 5G, který není vůbec tradičním zástupcem v celé sérii Galaxy M. Společnost Samsung sama potvrdila příchod tohoto telefonu a díky tomu již známe většinu klíčových specifikací včetně konečné podoby. Zařízení s největší pravděpodobností osloví spíše méně náročné uživatele.
Jen to podstatné
Přední část zabírá 6,7palcový panel s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Obyčejný „Waterdrop“ výřez vyplňuje 8MPx selfie kamerka. Hlavní výkon má udávat čipová sada Dimensity 6300, které naštěstí nechybí podpora 5G sítí. Každopádně paměťové konfigurace nejsou prozatím upřesněny.
Celkovou výdrž bude udávat baterie o velikosti 6 000 mAh, která by mohla nabídnout technologii rychlého nabíjení alespoň se základní rychlostí. Novinka na svých bedrech ponese dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx). Navíc umělá inteligence údajně zvýší kvalitu pořízených záznamů.
Operační systém Android 16 v rámci platformy One UI 8 se může těšit na 6 hlavních aktualizací a bezpečnostní záplaty také po dobu 6 let. Vše uzavírá tloušťka 8,2 mm nebo certifikace odolnosti IP54. Do obchodů dorazí dvě barevné varianty (fialová, modrá) za prodejní cenu v přepočtu do 3 205 Kč.
