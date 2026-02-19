Tohle se vyplatí: Výběr největších slev (až 78 %) na myši, klávesnice a USB-C docky v rámci Alza dnů KOMERČNÍ ČLÁNEK

Tohle se vyplatí: Výběr největších slev (až 78 %) na myši, klávesnice a USB-C docky v rámci Alza dnů2026-02-19T12:15:32+01:00
• 19. 2. 2026#Ostatní

Kvalitní počítačové příslušenství představuje základ pro pohodlnou práci i plynulý herní zážitek. Spolehlivá myš, přesná klávesnice a dostatek portů pro připojení dalších zařízení dokážou výrazně zvýšit produktivitu a komfort. V rámci aktuální slevové akce Alza dny došlo k výraznému snížení cen u celé řady oblíbených technologických doplňků, díky čemuž je možné vybavit pracovní stanici špičkovým hardwarem za zlomek původní ceny.

Bezdrátové USB-C myši

Moderní doba si žádá absenci zbytečných kabelů a sjednocení konektorů. Bezdrátové myši s nabíjením přes USB-C představují ideální volbu pro uživatele, kteří vyžadují maximální volnost pohybu a zároveň nechtějí řešit výměnu tužkových baterií. V nabídce zlevněných produktů figurují modely určené pro náročné hráče i prémiové kancelářské myši, které vynikají perfektní ergonomií a špičkovými senzory.

Klávesnice

Ať už jde o psaní dlouhých textů nebo intenzivní hraní, správná odezva kláves je klíčová. Aktuální slevy se zaměřují především na mechanické klávesnice, které nabízejí vysokou odolnost, přizpůsobitelné podsvícení a nezaměnitelný pocit při stisku. Pozornost si zaslouží zejména modulární modely s možností výměny spínačů i klávesnice s optickými či magnetickými spínači, u kterých se slevy šplhají až k bezmála osmdesáti procentům.

USB-C Dokovací stanice

Tenké notebooky a ultrabooky často postrádají dostatečný počet portů pro připojení externích monitorů, paměťových karet či klasických USB zařízení. Řešením jsou kompaktní i výkonné USB-C dokovací stanice. Jediným kabelem lze nejen rozšířit konektivitu o HDMI či čtečky karet, ale u mnoha modelů zároveň notebook nabíjet díky podpoře Power Delivery (až 140 W).

Kompletní nabídku všech zlevněných produktů je možné najít přímo na stránkách prodejce. Akce je časově omezena nebo platí do vyprodání skladových zásob.

Apple v roce 2026: Skládací iPhone, M5 čipy a konec nudy?

💡ANKETA: Kterou hudební streamovací službu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Reklama

Satechi

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat