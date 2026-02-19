Kvalitní počítačové příslušenství představuje základ pro pohodlnou práci i plynulý herní zážitek. Spolehlivá myš, přesná klávesnice a dostatek portů pro připojení dalších zařízení dokážou výrazně zvýšit produktivitu a komfort. V rámci aktuální slevové akce Alza dny došlo k výraznému snížení cen u celé řady oblíbených technologických doplňků, díky čemuž je možné vybavit pracovní stanici špičkovým hardwarem za zlomek původní ceny.
Bezdrátové USB-C myši
Moderní doba si žádá absenci zbytečných kabelů a sjednocení konektorů. Bezdrátové myši s nabíjením přes USB-C představují ideální volbu pro uživatele, kteří vyžadují maximální volnost pohybu a zároveň nechtějí řešit výměnu tužkových baterií. V nabídce zlevněných produktů figurují modely určené pro náročné hráče i prémiové kancelářské myši, které vynikají perfektní ergonomií a špičkovými senzory.
- Razer DeathAdder V3 Pro + HyperPolling Wireless Dongle Bundle (-25 %)
- Rapture ASPIS černá (-30 %)
- Logitech G502 X Lightspeed Black (-15 %)
- Logitech MX Anywhere 3S Graphite (-10 %)
Klávesnice
Ať už jde o psaní dlouhých textů nebo intenzivní hraní, správná odezva kláves je klíčová. Aktuální slevy se zaměřují především na mechanické klávesnice, které nabízejí vysokou odolnost, přizpůsobitelné podsvícení a nezaměnitelný pocit při stisku. Pozornost si zaslouží zejména modulární modely s možností výměny spínačů i klávesnice s optickými či magnetickými spínači, u kterých se slevy šplhají až k bezmála osmdesáti procentům.
- Glorious GMMK Pro Tenkeyless Modular White Ice – US (-78,8 %)
- Rapture VICTOR HE, Kailh Mistral, černá – CZ/SK (-50 %)
- ThundeRobot Wired Mechanical Keyboard Brown switch K104 – US (-40 %)
- Genius GX GAMING Scorpion K11 Pro – CZ/SK (-25 %)
- Marvo Shogo 78 Mechanical Wired Keyboard – EN (-33,4 %)
USB-C Dokovací stanice
Tenké notebooky a ultrabooky často postrádají dostatečný počet portů pro připojení externích monitorů, paměťových karet či klasických USB zařízení. Řešením jsou kompaktní i výkonné USB-C dokovací stanice. Jediným kabelem lze nejen rozšířit konektivitu o HDMI či čtečky karet, ale u mnoha modelů zároveň notebook nabíjet díky podpoře Power Delivery (až 140 W).
- Kensington UH1440P USB-C Mobile Dock (-15 %)
- AlzaPower Metal USB-C Dock Station 5v1 (140W) vesmírně šedý (-20 %)
- Acer 5in1 Type C (-25 %)
- UGREEN 6-in-1 USB-C to HDMI/3*USB 3.0/SD+TF (-20 %)
Kompletní nabídku všech zlevněných produktů je možné najít přímo na stránkách prodejce. Akce je časově omezena nebo platí do vyprodání skladových zásob.
