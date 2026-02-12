Modernizace bydlení pomocí chytrých technologií se stává stále dostupnější. Aktuální slevová akce Alza Dny přináší příležitost pro všechny, kteří plánují automatizaci své domácnosti nebo chtějí zvýšit její zabezpečení. V nabídce se objevují produkty od renomovaných výrobců se slevami dosahujícími v některých případech až 50 %. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších kategorií a konkrétních produktů zahrnutých v této akci.
Chytré zámky Smart Lock
Bezklíčový přístup do domácnosti představuje jeden z nejrychleji rostoucích trendů v oblasti smart home. Tyto technologie umožňují odemykání pomocí otisku prstu, PIN kódu, mobilní aplikace nebo čipu, což eliminuje nutnost hledání klíčů. V rámci aktuální nabídky lze nalézt řešení jak pro stávající dveřní vložky, tak kompletní chytré mechanismy kompatibilní s různými ekosystémy chytré domácnosti.
- Richter Czech Digitální vložka DC.40/60E.NI (-23,8 %)
- AQARA Smart Lock U200 Kit (EL-D02DS), stříbrný (-34,8 %)
- LOCKIN G30 (-25 %)
- Yale Linus L2 Lite, stříbrný + Yale Linus klávesnice (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré zabezpečení domu
Zajištění bezpečnosti majetku je s moderními technologiemi jednodušší a efektivnější. Kategorie chytrého zabezpečení zahrnuje vnitřní i venkovní kamery s vysokým rozlišením a inteligentní videzvony, které umožňují komunikaci s návštěvou na dálku. Zařízení často disponují funkcemi jako detekce pohybu, noční vidění nebo integrace s mobilními aplikacemi pro okamžité notifikace.
- Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt White (-30 %)
- EZVIZ Smart Domácí Intercom HP7 (-20 %)
- Arenti P10 Outdoor Battery-Powered 3MP&2MP WiFi Doorbell (-30,8 %)
- RETLUX RSH 501 (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Inteligentní elektroinstalace
Základem plně automatizované domácnosti je inteligentní elektroinstalace. Do této sekce spadají chytré zásuvky, stmívače a vypínače, které umožňují dálkové ovládání spotřebičů a osvětlení. Kromě komfortu nabízejí tato zařízení často i přehled o spotřebě energie, což může vést k úsporám v rodinném rozpočtu. Dostupné jsou varianty pro různé komunikační protokoly včetně Wi-Fi a Zigbee.
- Meross Smart Wi-Fi In-Wall Switch (-30 %)
- Tesla Smart Dimmer (-50 %)
- Meross Smart Wi-Fi Wall Switch 1 way Touch Button (-20 %)
- TESLA Smart Plug Dual SD300 (-15 %)
- Gosund WiFi Smart Plug EP2 1 pack (-20 %)
- IMMAX NEO vnitřní s kolíkem, typ E, 1x USB, 1x USB-C, PD 20 W, Zigbee (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Komentáře