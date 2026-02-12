Alza Dny zlevňují chytrou domácnost: Za nižší ceny lze pořídit zámky, zabezpečení i elektroinstalaci KOMERČNÍ ČLÁNEK

12. 2. 2026

Modernizace bydlení pomocí chytrých technologií se stává stále dostupnější. Aktuální slevová akce Alza Dny přináší příležitost pro všechny, kteří plánují automatizaci své domácnosti nebo chtějí zvýšit její zabezpečení. V nabídce se objevují produkty od renomovaných výrobců se slevami dosahujícími v některých případech až 50 %. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších kategorií a konkrétních produktů zahrnutých v této akci.

Chytré zámky Smart Lock

Bezklíčový přístup do domácnosti představuje jeden z nejrychleji rostoucích trendů v oblasti smart home. Tyto technologie umožňují odemykání pomocí otisku prstu, PIN kódu, mobilní aplikace nebo čipu, což eliminuje nutnost hledání klíčů. V rámci aktuální nabídky lze nalézt řešení jak pro stávající dveřní vložky, tak kompletní chytré mechanismy kompatibilní s různými ekosystémy chytré domácnosti.

Chytré zabezpečení domu

Zajištění bezpečnosti majetku je s moderními technologiemi jednodušší a efektivnější. Kategorie chytrého zabezpečení zahrnuje vnitřní i venkovní kamery s vysokým rozlišením a inteligentní videzvony, které umožňují komunikaci s návštěvou na dálku. Zařízení často disponují funkcemi jako detekce pohybu, noční vidění nebo integrace s mobilními aplikacemi pro okamžité notifikace.

Inteligentní elektroinstalace

Základem plně automatizované domácnosti je inteligentní elektroinstalace. Do této sekce spadají chytré zásuvky, stmívače a vypínače, které umožňují dálkové ovládání spotřebičů a osvětlení. Kromě komfortu nabízejí tato zařízení často i přehled o spotřebě energie, což může vést k úsporám v rodinném rozpočtu. Dostupné jsou varianty pro různé komunikační protokoly včetně Wi-Fi a Zigbee.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

