Spotify přináší Smart Reorder: nová funkce sází na tempo a tóninu

Hudební streamovací služby svádějí tichý, ale zásadní souboj o to, kdo nabídne plynulejší a přirozenější poslech. Spotify nyní přichází s funkcí Smart Reorder, která automaticky přeuspořádá skladby v playlistu tak, aby na sebe lépe navazovaly. Klíčem jsou dvě hudební vlastnosti: tempo (BPM) a tónina.
Spotify vylepšuje hudební zážitek
Spotify dává předplatitelům Premium do rukou nástroj, který inteligentně seřadí skladby v playlistu podle tempa a hudební tóniny. Cílem je jediné – zajistit, aby přechody mezi písněmi působily přirozeněji, méně rušivě a hudebně logicky.
Algoritmus analyzuje tempo a harmonickou strukturu jednotlivých skladeb. Pokud tedy máte v playlistu kombinaci rychlých tanečních tracků a pomalejších balad, Smart Reorder je seskupí tak, aby nedocházelo k prudkým rytmickým nebo tóninovým zlomům. Výsledkem je plynulejší hudební zážitek bez nutnosti manuálního ladění pořadí.
Funkce navazuje na dřívější úpravy Spotify, které umožnily detailnější práci s přechodovými body skladeb. Smart Reorder tak představuje další krok směrem k „DJ efektu“ bez nutnosti zásahu uživatele.
Jak Smart Reorder funguje v praxi?
Použití je podle Spotify velmi jednoduché a probíhá ve dvou krocích. V rámci vybraného playlistu stačí klepnout na možnost Mix a poté zvolit Edit, kde se objeví volba Smart Reorder. Následně dojde k automatickému přeuspořádání skladeb podle BPM a tóniny.
BPM (beats per minute) udává tempo skladby. Pokud po sobě následují dvě písně s výrazně odlišným tempem, může přechod působit trhavě. To je patrné zejména u workout playlistů nebo taneční hudby, kde rytmus tvoří základní energii celého poslechu. Seřazením skladeb s podobným BPM vedle sebe vzniká přirozený tok energie. Posluchač tak nevnímá náhlé zpomalení či zrychlení jako rušivý prvek.
Neméně důležitá je tónina. Pokud dvě skladby sdílejí stejnou nebo harmonicky příbuznou tóninu, přechod mezi nimi zní přirozeněji. DJové tuto techniku využívají už roky při tzv. harmonickém mixování. Spotify nyní tento princip automatizuje. Algoritmus dokáže identifikovat kompatibilní skladby a řadit je tak, aby přechody působily hudebně čistěji.
