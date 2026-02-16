Inteligentní osvětlení se stalo nedílnou součástí moderních interiérů i exteriérů. Nejenže dokáže navodit správnou atmosféru pro sledování filmů či práci, ale také zvyšuje bezpečnost a komfort bydlení díky automatizaci a dálkovému ovládání. V rámci aktuální akce Alza Dny lze pořídit špičkové produkty od značek jako Philips Hue, Govee, Yeelight či Immax za zvýhodněné ceny. Přinášíme přehled toho nejzajímavějšího, co aktuální nabídka skrývá.
Smart nástěnná světla
Nástěnná svítidla již dávno neplní jen funkci orientačního světla. Díky modulárním systémům a RGBIC technologiím se stávají dominantním designovým prvkem obývacích pokojů a herních koutků. V nabídce naleznete jak dekorativní panely, tak funkční svítidla s podporou protokolu Matter.
- Govee Smart mini RGBIC panely – 10ks (-20,3 %)
- Govee RGBIC venkovní světelná síť Matter, 1,43 × 0,85 m (-10 %)
- iGET HOME LS1 Smart Light 22 cm 15 W RGB+CCT (-25 %)
- IMMAX NEO LITE FRAME Smart 60 × 60 cm, IP44, CCT, WiFi, Tuya, BEACON bílé + prodloužená záruka o 1 rok ZDARMA (-30 %)
- IMMAX NEO LITE FRAME Smart 120 × 30 cm, IP44, CCT, WiFi, Tuya, BEACON černé + prodloužená záruka o 1 rok ZDARMA (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré stolní lampy
Správné osvětlení pracovního stolu je klíčové pro produktivitu, zatímco ambientní osvětlení za monitorem snižuje únavu očí. Kategorie chytrých lamp nabízí řešení pro hráče, kreativce i běžné uživatele, kteří chtějí synchronizovat světla s hudbou nebo obrazem na monitoru.
- Yeelight Screen Light Bar Pro Libra 2 (-20 %)
- RETLUX RSH 108 (-25 %)
- Govee Smart RGBIC Gaming Pro světelné panely Matter (-20 %)
- Philips Hue COL Hue Go V2 EU white + COL HUE PLAY DOUBLEPK EU/UK black (-15 %)
- Philips Hue COL Hue Go V2 white + Philips HUE Bridge (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Smart venkovní osvětlení
Zahrada a okolí domu si zaslouží stejnou péči jako interiér. Inteligentní venkovní osvětlení s krytím IP65 a vyšším odolá nepřízni počasí a umožní měnit atmosféru venkovního posezení jediným kliknutím v aplikaci. V nabídce jsou reflektory, bodová světla i světelné řetězy.
- EMOS GoSmart 20 W, 1720 lm, RGB+CCT, IP65 (-25 %)
- EMOS GoSmart LED bodové, startovací sada, 4 díly, 7 W, RGBIC stmívatelné, Wi-Fi (-40 %)
- Govee RGBWW Smart zahradní reflektory, 750 lm Matter, 2 ks (-10 %)
- Govee RGBICW Smart zahradní řetěz, Matter, 15 žárovek (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Smart stropní světla
Centrální osvětlení místnosti musí být dostatečně výkonné, ale zároveň flexibilní. Chytrá stropní svítidla umožňují nastavení teploty bílé barvy (CCT) pro práci či odpočinek a často nabízejí i barevné RGB režimy. Výhodou moderních modelů je také jejich tenký profil a snadná integrace do chytré domácnosti.
- Yeelight Comet Ultra Slim Smart Ceiling Light C2201C300 (-36 %)
- Yeelight Mesh Downlight M2 (-25,8 %)
- Govee RGBICWW Smart duální, Matter, 4300 lm, 38 cm (-10 %)
- IMMAX NEO LITE FRAME Smart 60 × 60 cm, IP44, CCT, WiFi, Tuya, BEACON bílé + prodloužená záruka o 1 rok ZDARMA (-30 %)
- Philips Hue WACA Argenta 3 × GU10 5,7 W, hliník (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku zlevněných produktů v rámci akce Alza Dny naleznete přímo na webu prodejce.
Komentáře