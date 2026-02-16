Rozsviťte svou domácnost chytře: Alza Dny přináší výrazné slevy na moderní osvětlení KOMERČNÍ ČLÁNEK

16. 2. 2026

Inteligentní osvětlení se stalo nedílnou součástí moderních interiérů i exteriérů. Nejenže dokáže navodit správnou atmosféru pro sledování filmů či práci, ale také zvyšuje bezpečnost a komfort bydlení díky automatizaci a dálkovému ovládání. V rámci aktuální akce Alza Dny lze pořídit špičkové produkty od značek jako Philips Hue, Govee, Yeelight či Immax za zvýhodněné ceny. Přinášíme přehled toho nejzajímavějšího, co aktuální nabídka skrývá.

Smart nástěnná světla

Nástěnná svítidla již dávno neplní jen funkci orientačního světla. Díky modulárním systémům a RGBIC technologiím se stávají dominantním designovým prvkem obývacích pokojů a herních koutků. V nabídce naleznete jak dekorativní panely, tak funkční svítidla s podporou protokolu Matter.

Chytré stolní lampy

Správné osvětlení pracovního stolu je klíčové pro produktivitu, zatímco ambientní osvětlení za monitorem snižuje únavu očí. Kategorie chytrých lamp nabízí řešení pro hráče, kreativce i běžné uživatele, kteří chtějí synchronizovat světla s hudbou nebo obrazem na monitoru.

Smart venkovní osvětlení

Zahrada a okolí domu si zaslouží stejnou péči jako interiér. Inteligentní venkovní osvětlení s krytím IP65 a vyšším odolá nepřízni počasí a umožní měnit atmosféru venkovního posezení jediným kliknutím v aplikaci. V nabídce jsou reflektory, bodová světla i světelné řetězy.

Smart stropní světla

Centrální osvětlení místnosti musí být dostatečně výkonné, ale zároveň flexibilní. Chytrá stropní svítidla umožňují nastavení teploty bílé barvy (CCT) pro práci či odpočinek a často nabízejí i barevné RGB režimy. Výhodou moderních modelů je také jejich tenký profil a snadná integrace do chytré domácnosti.

Kompletní nabídku zlevněných produktů v rámci akce Alza Dny naleznete přímo na webu prodejce.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

