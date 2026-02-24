Novinka iQOO 15R: baterie 7600 mAh a Snapdragon 8 Gen 5

Zdroj: iQOO
Po uvedení iQOO 15 a iQOO 15 Ultra zde máme další přírůstek subznačky společnosti Vivo. Novinka se jmenuje iQOO 15R a nabízí velmi zajímavé specifikace, až by se dalo skoro říci, že se jedná o plnohodnotný top model.
Chybí jen bezdrátové nabíjení
Při pohledu na specifikace se nabízí pohled na skutečně dobrou výbavu, ale několik vlastností řadí iQOO 15R spíše do vyšší střední třídy. V první řadě zde není nejvýkonnější procesor od Qualcommu, ale to současně neznamená, že by ho zde bylo málo. Základem je zde Snapdragon 8 Gen 5. Dále novince chybí bezdrátové nabíjení a pokročilejší fotografická výbava.
Hlavní senzor na zadní straně má i optickou stabilizaci obrazu, ale sekundární má jen 8 MPx a slouží pro ultra širokoúhlé focení. Operační paměti a úložiště používají nejmodernější technologie a chloubou iQOO 15R je pak baterie, která má kapacitu 7600 mAh. Podporuje 100W nabíjení. Bonusem je pak certifikace IP69.
I displej má velmi dobré specifikace, přičemž obnovovací frekvence je 144 Hz a jas dosahuje na hodnotu až 5000 nitů. iQOO 15R je tak velmi podařeným mobilem vyšší střední třídy. Cena začíná na cca 10 200 Kč, což je dobrá částka. Co se týče dostupnosti u nás, s největší pravděpodobností se dostane skrze přeprodejce do Evropy. Jestli se objeví na našem trhu, zajisté vás budeme informovat skrze náš seriál kolem novinek v českých obchodech.
Specifikace iQOO 15R
- displej: 6,59 palců, 1,5K AMOLED (2750 x 1260 pixelů), poměr stran 19,64:9, 144 Hz, 300 Hz dotyková frekvence, jas až 5000 nitů, HDR10+, 4320Hz PWM Dimming, DC Dimming, ochrana skla Schott Shield;
- procesor: Octa Core Snapdragon 8 Gen 5 3nm Mobile Platform, Adreno 840 GPU;
- RAM: 12/16 GB LPDDR5x Ultra 9600Mbps;
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4,1;
- Operační systém: Android 16, Origin OS 6;
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM;
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/1,56″ Sony LYT-700V, f/1,88, OIS, 4K 60fps video)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
- přední: 32 Mpx (f/2,45, 4K 60fps video);
- IP68 + IP69;
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji;
- stereo, USB Type-C audio;
- Konektivita: 5G SA/NSA, Dual 4G LTE (VoLTE), Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6,0, GPS (L1+L5), BeiDou (B1C+B1I+B2a), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC, infračervený senzor, USB-C 2,0;
- rozměry a hmotnost: 157,61 x 74,42 x 8,1 mm (Triumph Silver) / 7,9 mm (Dark Knight), 202 gramů (Dark Knight) / 206 gramů (Triumph Silver);
- baterie a nabíjení: 7600 mAh, 100W rychlé nabíjení.
Zdroj: fonearena.com
