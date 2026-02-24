Godeal24 nabízí doživotní licence Microsoft Office a Windows s více než 90% slevou. Je čas vylepšit svůj pracovní nástrojový set. Pokud jste zvažovali modernizaci svého kancelářského softwaru nebo operačního systému, právě teď může být ten správný okamžik. Godeal24 totiž odstartoval svoji Software Special Sale, ve které nabízí doživotní licenci Microsoft Office 2021 Pro za pouhých 730 Kč (původní cena 5 789 Kč) a licenci Windows 11 Pro jen za 290 Kč. Tyto nabídky představují jednu z nejlevnějších cest, jak legálně získat nejnovější nástroje pro práci i domácí použití.
Doživotní licence Office 2021 Pro pro Windows
Microsoft Office 2021 Pro zahrnuje celkem osm výkonných aplikací – od Wordu přes Excel až po PowerPoint či Outlook. Instalace je jednoduchá, software si stáhnete digitálně a můžete jej používat prakticky ihned. Licence je vázaná na vaše zařízení, nikoli na váš Microsoft účet, což umožňuje jednoduché nasazení bez nutnosti složité správy. V ceně jsou navíc zahrnuty i budoucí aktualizace, které zajistí přístup k novým funkcím a bezpečnostním opravám.
Pokud se rozhodnete nakoupit více licencí, cena za jednu klesá na 605 Kč za zařízení, což z nabídky dělá ještě výhodnější investici pro malé firmy, freelancery nebo rodiny se více počítači.
Windows 11 Pro za necelých 290 Kč přináší profesionální funkce operačního systému nové generace, jako jsou rozšířené možnosti zabezpečení, virtualizace, správy zařízení a podpory pro vzdálenou práci. Tato verze je ideální volbou nejen pro pokročilé uživatele, ale i pro firemní nasazení.
Godeal24 tak dává firmám i jednotlivcům jedinečnou příležitost za zlomek původní ceny vybavit své počítače spolehlivým a výkonným softwarem. S více než 90% slevou se návratnost investice stává okamžitou – a za cenu jednoho oběda si můžete výrazně zefektivnit každodenní práci.
Nejlepší čas na zrušení předplatného! Jedna platba za doživotní používání!
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 732,81 Kč
- Office 2021 Home and Business for Mac – 1138,33 Kč
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 1417,16 Kč (pouze 708,58 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 1919,83 Kč (pouze 640,02 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 3082,63 Kč (pouze 616,53 Kč /PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 599,57 Kč
- Office 2019 Home and Business for Mac – 951,80 Kč
- Office 2016 Pro Plus Key – 1 PC – 443,08 Kč
- Office 2024 Home for PC/Mac – 3391,26 Kč
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 3609,53 Kč
Časově omezená akce! Originální WinOS za bezkonkurenční ceny!
- Win 11 Professional Key – 296,76 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 310,08 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 312,02 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 587,46 Kč (pouze 293,85 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 853,93 Kč (pouze 284,64 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1289,98 Kč (pouze 258,00 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 294,33 Kč
- Win 10 Professional Key – 199,86 Kč
- Win 10 Home Key – 197,43 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 296,76 Kč
- Win Server 2025 Standard – 750,73 Kč
- Win Server 2025 Datacenter – 774,96 Kč
62% sleva platí pro Office a balíčky! (Kód kupónu „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 1000,25 Kč
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 885,18 Kč
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 992,98 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 992,98 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 968,76 Kč
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 799,18 Kč
- Project Professional 2024 – 1 PC – 871,86 Kč
Originální multipacky. Nejvýhodnější nabídka!
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 30281,25 Kč (pouze 605,62 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 58140,00 Kč (pouze 581,40 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 50 keys – 9690,00 Kč (pouze 193,80 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 100 keys – 18168,75 Kč (pouze 181,69 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 50 keys – 9423,53 Kč (pouze 183,87 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 100 Keys – 16933,28 Kč (pouze 169,33 Kč /klíč)
Praktický software pro váš počítač
- Ashampoo PDF Pro 5 – 726,51 Kč
- Ashampoo Backup Pro 27 – 242,01 Kč
- IObit Driver Booster 13 – 428,54 Kč
- Adguard – 3 zařízení – Lifetime – 793,13 Kč
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 532,71 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!
Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 24. 2. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
