Až 60% slevy na sluchátka: Podívejte se, co se teď na Alze opravdu vyplatí

Během aktuální slevové kampaně Alza Dny je možné pořídit široké spektrum audio techniky za výrazně snížené ceny. Nabídka pokrývá všechny oblíbené konstrukce sluchátek, od kompaktních špuntů až po náhlavní soupravy určené pro náročnější posluchače či hráče. Akce poskytuje příležitost k upgradu osobního audia s výraznou finanční úsporou. Níže je uveden přehled vybraných modelů z jednotlivých kategorií.
Sluchátka do uší
Kompaktní in-ear sluchátka představují ideální volbu pro každodenní cestování a sport. Díky malým rozměrům a nabíjecím pouzdrům u True Wireless modelů nabízejí vysokou flexibilitu a dlouhou výdrž. V aktuální nabídce lze nalézt jak cenově dostupné varianty pro nenáročné použití, tak pokročilejší modely s kvalitním zvukovým projevem a ergonomickým designem.
- PowerA Wired Earbuds – Nintendo Switch – Super Mario Kart Motors (-61,1 %)
- Soundpeats Air5 Cream (-40 %)
- Intezze NEO (-40 %)
- Niceboy Beans 4 White (-20 %)
- AlzaPower Core PLUS černá (-40 %)
- Huawei FreeBuds 6 Černá (-20 %)
Sluchátka přes hlavu
Pro maximální komfort a pasivní i aktivní izolaci od okolního ruchu jsou vhodná sluchátka přes hlavu (over-ear a on-ear konstrukce). Tyto modely typicky disponují většími měniči, což se pozitivně odráží na dynamice a plnosti zvukového projevu. Slevy se vztahují jak na bezdrátové modely pro běžný poslech v kanceláři či doma, tak na specializované herní headsety s přesným prostorovým zvukem.
- SteelSeries Arctis Nova Pro WL X White (-30 %)
- Philips TAH4209PK (-15 %)
- YENKEE YHP 3300CN APEX WL (-10 %)
- Sencor SEP CORPORATE ANC Blue (-30 %)
- AlzaPower Mesa ANC bílá (-30 %)
- Niceboy Stellar Black (-20 %)
Sluchátka za uši
Specifickou kategorií jsou sluchátka za uši, která jsou navržena primárně pro maximální stabilitu během fyzické aktivity. Mnohé z těchto modelů využívají otevřenou konstrukci (open-ear), která neblokuje zvukovod, čímž zajišťuje neustálý přehled o dění v okolí. To je klíčový bezpečnostní prvek při venkovních sportech, jako je běh, bruslení nebo cyklistika.
- Intezze NEO (-40 %)
- Soundpeats Pop clip White (-40 %)
- OneOdio OpenRock S2 black (-40 %)
- JBL Endurance Zone Purple (-10 %)
- Huawei Freeclip 2 Bílá (-10 %)
- Beyerdynamic VERIO 200, černá (-10 %)
Kompletní nabídku zlevněné elektroniky v rámci probíhající kampaně naleznete na oficiálních stránkách prodejce. Akce je časově omezena do vyprodání skladových zásob.
