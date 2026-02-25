Až 60% slevy na sluchátka: Podívejte se, co se teď na Alze opravdu vyplatí KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 25. 2. 2026#Příslušenství
Během aktuální slevové kampaně Alza Dny je možné pořídit široké spektrum audio techniky za výrazně snížené ceny. Nabídka pokrývá všechny oblíbené konstrukce sluchátek, od kompaktních špuntů až po náhlavní soupravy určené pro náročnější posluchače či hráče. Akce poskytuje příležitost k upgradu osobního audia s výraznou finanční úsporou. Níže je uveden přehled vybraných modelů z jednotlivých kategorií.

Sluchátka do uší

Kompaktní in-ear sluchátka představují ideální volbu pro každodenní cestování a sport. Díky malým rozměrům a nabíjecím pouzdrům u True Wireless modelů nabízejí vysokou flexibilitu a dlouhou výdrž. V aktuální nabídce lze nalézt jak cenově dostupné varianty pro nenáročné použití, tak pokročilejší modely s kvalitním zvukovým projevem a ergonomickým designem.

Sluchátka přes hlavu

Pro maximální komfort a pasivní i aktivní izolaci od okolního ruchu jsou vhodná sluchátka přes hlavu (over-ear a on-ear konstrukce). Tyto modely typicky disponují většími měniči, což se pozitivně odráží na dynamice a plnosti zvukového projevu. Slevy se vztahují jak na bezdrátové modely pro běžný poslech v kanceláři či doma, tak na specializované herní headsety s přesným prostorovým zvukem.

Sluchátka za uši

Specifickou kategorií jsou sluchátka za uši, která jsou navržena primárně pro maximální stabilitu během fyzické aktivity. Mnohé z těchto modelů využívají otevřenou konstrukci (open-ear), která neblokuje zvukovod, čímž zajišťuje neustálý přehled o dění v okolí. To je klíčový bezpečnostní prvek při venkovních sportech, jako je běh, bruslení nebo cyklistika.

Kompletní nabídku zlevněné elektroniky v rámci probíhající kampaně naleznete na oficiálních stránkách prodejce. Akce je časově omezena do vyprodání skladových zásob.

