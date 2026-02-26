Nothing představí sluchátka Headphone (a) již 5. března

Zdroj: Nothing
Společnost Nothing letos sice nepředstaví top model v kategorii mobilů, ale to neznamená, že by se nechystaly nějaké novinky. Již nyní víme, že příští týden dojde k uvedení nových smartphonů, ale kromě toho se dočkáme i sluchátek Headphone (a).
Nothing Headphone (a)
Už podle označení bychom řekli, že se bude jednat o levnější dostupnější model a nebude se jednat o přímého nástupce loňského modelu Nothing Headphone (1). Představení proběhne na jedné akci a bude se jednat o doplněk pro mobily střední třídy.
Headphone (1) jsou první náhlavní sluchátka od Nothing, stojí 7 699 Kč
Bohužel toho firma moc nesdělila, ale aspoň nám poskytla pár obrázků. Kromě toho zmiňuje, že právě tento model nabídne nejdelší výdrž na jedno nabití, tedy co se týče svých vlastních sluchátek, které má v portfoliu.
Ještě jedna věc je vyzdvihována. Jsou to samotné barvy a nyní máme tedy potvrzené kombinace černé a stříbrné se žlutou. Kolik jich přesně bude a jestli se zde bude nabízet nějaký mechanismus kombinací, zatím nevíme. Rozhodně Nothing nehraje bezpečně a chce trochu experimentovat s barvami, což je vlastně dobře.
