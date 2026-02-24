Jihokorejský technologický gigant LG spouští ve spolupráci s tuzemským e-shopem Alza.cz velkou slevovou akci. Nabídka pokrývá široké spektrum produktů od špičkových QNED televizorů přes profesionální a herní monitory až po moderní chytré spotřebiče pro domácnost. Spotřebitelé tak mají ideální příležitost k modernizaci svého technologického vybavení za zlomek původní ceny. Akce vyniká bezkonkurenčním snížením cen u velkoformátových obrazovek i setů velkých domácích spotřebičů.
LG – TV, foto, audio-video
Televizory z produkce LG dlouhodobě patří mezi špičku na trhu, zejména díky pokročilým technologiím zobrazení a výbornému barevnému podání. V aktuální nabídce dominují modely s obřími úhlopříčkami a technologií QNED, která spojuje výhody Quantum Dot a NanoCell pro maximální vizuální zážitek. Slevy v této kategorii dosahují téměř poloviny původní ceny.
- 85″ LG 85QNED93A6A (-46,8 %)
- 75″ LG 75QNED82A6B (-36,5 %)
- 55″ LG 55QNED80A6A (-27,5 %)
- 50″ LG 50QNED86A6C (-23,5 %)
- 86″ LG 86QNED82A6B (-20,8 %)
- Další slevy najdete zde
LG – Monitory
Sekce monitorů nabízí řešení jak pro náročné profesionály hledající ultraširokoúhlé displeje pro produktivitu, tak pro náruživé hráče s požadavkem na rychlou odezvu v rámci řady UltraGear. Pozornost si zaslouží chytré monitory s integrovanými funkcemi, které dokážou zastoupit i běžný televizor.
- 31,5″ LG Smart 32U721SA-W (-38,6 %)
- 31,5″ LG Smart 32U850SA-W (-20 %)
- 27″ LG UltraGear 27G610A-B (-15 %)
- 34″ LG UltraWide 34WR55QK-B (-13,8 %)
- 27″ LG 27U41YA-B (-10 %)
- Další slevy najdete zde
LG – Velké spotřebiče
Vybavení moderní domácnosti se neobejde bez úsporných a inteligentních spotřebičů. LG do akce zařadilo své prémiové pračky s parními funkcemi, designové lednice s mrazákem i chytré sestavy spotřebičů, jako je WashTower, který integruje pračku a sušičku do jednoho úsporného bloku. U mnohých modelů je navíc nabízena prodloužená záruka na kompresory či motory.
- LG WSED7612S – Vestavná trouba (-27,5 %)
- LG GBV5250CPY – Lednice s mrazákem (-24,2 %)
- LG GSGV80PYLD + LG WashTower WT1210EGF (Set spotřebičů – dvoudveřová americká lednice LG GSGV80PYLD + set pračka a sušička LG WashTower WT1210EGF) (-20 %)
- LG WashTower WT1210BBF + 10 let záruky na Direct Drive motor pračky, Invertorový motor a kompresor sušičky (Set pračka a sušička) (-19 %)
- LG FBLR7A92WG + 10 let záruka na invertorový motor (Úzká parní pračka) (-15,9 %)
- Další slevy najdete zde
Technologie společnosti LG dlouhodobě prokazují, že se špičkovým výkonem roste i kvalita každodenního života – heslo „Life’s Good“ tak prostřednictvím současných slev dostává reálný rozměr dostupný pro každou chytrou domácnost.
