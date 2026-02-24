Alza dny s LG přinášejí masivní slevy na prémiovou elektroniku KOMERČNÍ ČLÁNEK

Alza dny s LG přinášejí masivní slevy na prémiovou elektroniku2026-02-24T14:30:01+01:00
• 24. 2. 2026#Ostatní

Jihokorejský technologický gigant LG spouští ve spolupráci s tuzemským e-shopem Alza.cz velkou slevovou akci. Nabídka pokrývá široké spektrum produktů od špičkových QNED televizorů přes profesionální a herní monitory až po moderní chytré spotřebiče pro domácnost. Spotřebitelé tak mají ideální příležitost k modernizaci svého technologického vybavení za zlomek původní ceny. Akce vyniká bezkonkurenčním snížením cen u velkoformátových obrazovek i setů velkých domácích spotřebičů.

LG – TV, foto, audio-video

Televizory z produkce LG dlouhodobě patří mezi špičku na trhu, zejména díky pokročilým technologiím zobrazení a výbornému barevnému podání. V aktuální nabídce dominují modely s obřími úhlopříčkami a technologií QNED, která spojuje výhody Quantum Dot a NanoCell pro maximální vizuální zážitek. Slevy v této kategorii dosahují téměř poloviny původní ceny.

LG – Monitory

Sekce monitorů nabízí řešení jak pro náročné profesionály hledající ultraširokoúhlé displeje pro produktivitu, tak pro náruživé hráče s požadavkem na rychlou odezvu v rámci řady UltraGear. Pozornost si zaslouží chytré monitory s integrovanými funkcemi, které dokážou zastoupit i běžný televizor.

LG – Velké spotřebiče

Vybavení moderní domácnosti se neobejde bez úsporných a inteligentních spotřebičů. LG do akce zařadilo své prémiové pračky s parními funkcemi, designové lednice s mrazákem i chytré sestavy spotřebičů, jako je WashTower, který integruje pračku a sušičku do jednoho úsporného bloku. U mnohých modelů je navíc nabízena prodloužená záruka na kompresory či motory.

Technologie společnosti LG dlouhodobě prokazují, že se špičkovým výkonem roste i kvalita každodenního života – heslo „Life’s Good“ tak prostřednictvím současných slev dostává reálný rozměr dostupný pro každou chytrou domácnost.

