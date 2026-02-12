Apple vydal iOS 26.3 – konečně notifikace u hodinek třetích stran a další novinky

Zdroj: Dotekomanie.cz
Apple už celkem pravidelně vydává postupné aktualizace svých systémů, přičemž tyto verze zpravidla obsahují nějaké novinky pro uživatele. iOS 26.3 již míří na iPhony, ale mnozí spíše budou vyhlížet až aktualizaci iOS 26.4, která má přinést podstatné vylepšení. Co ale obsahuje dnešní novinka?
iOS 26.3
Apple dříve poskytoval kompletní seznam všech novinek, které jsou v systému, ale tentokrát ani obrazovka na iPhonu o ničem pořádně neinformuje. A co se týče stránek podpory, zde není zatím ani zmínka o 26.3.
I tak se dozvídáme o novinkách v systému. Jednou z nich je nový nástroj na přechod z iPhonu na Android. Nabízí se možnost přenos fotek, videí, zpráv, aplikací i telefonních čísel. V tomto případě ale nejde jen o nástroj. Apple také zakomponoval podporu pro WiFi peer-to-peer, tedy rychlejší a stabilnější spojení mezi dvěma zařízeními, což se rozhodně hodí u funkce přechodu na Android.
Je zde několik novinek pro uživatele v EU. Například se nově nabízí jednodušší párování nových zařízení, jako jsou sluchátka a podobně. V podstatě se nabídne stejná zkušenost jako u AirPods. Podstatnější je ale přeposílání notifikací na zařízení třetí strany, tedy třeba na hodinky, které nejsou od Applu. I tak si firma vymyslela několik omezení, jako že se přeposílání děje jen na jedno zařízení, takže pokud používáte dvoje hodinky, budete si muset vybrat, které dostane notifikace a které ne.
Zařízení s modemy C1 a C1X dostávají novou funkci omezení přesné polohy, což se dotkne mobilních operátorů, kteří takto nedostanou přesná data o poloze. Novinka ale není aplikovaná na všechny operátory, jak se ukazuje, aspoň ne v tuto chvíli.
Další vylepšení se týká RCS technologie (náhrada za SMS), která nově na Apple zařízeních podporuje end-to-end šifrování. Pak se ještě zapracovalo na tapetách, optimalizaci a jiných novinkách. Možná se nakonec ještě něco objeví, až Apple vydá kompletní zprávu o změnách v novém systému.
