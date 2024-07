Fuchsia OS se nakonec dostane do mobilů, ale v trochu jiné formě

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google má v tuto chvíli tři operační systémy, které aktivně vyvíjí. O Androidu asi netřeba mluvit, najdete do v nejrůznějších typech zařízení a taky variantách. Dále zde máme ChromeOS pro tablety a notebooky. Posledním je Fuchsia OS, který se zatím nabízí jen u pár zařízení série Nest. Hodně se spekulovalo, že v budoucnu může nahradit ChromeOS a také Android, ale nakonec se tak asi nestane. I tak zamíří do mobilů.

Fuchsia OS a Android

V tuto chvíli mají novější mobily ve své podstatě dva operační systémy. Kromě hlavního Androidu obsahují ještě Microdroid, což je osekaný virtualizovaný systém, který slouží na provádění operací, kde je nutné mít větší zabezpečení a je lepší je prohnat přes virtualizovaný operační systém, aby nebyl zasažen hlavní systém, případně aby nic nemohlo ovlivnit konkrétní úlohu.

Nejnovější změny v Android Open Source Project (AOSP), tedy v nejčistší podobě Androidu, ukazují, že se chystá Microfuchsia. Ta asi nahradí původní Microdroid a bude sloužit pro spuštění provádění úkolů, u kterých je potřeba vyšší bezpečnosti a je lepší je provádět odděleně. Byl zde ale problém, jelikož Fuchsia OS neměla patřičnou výbavu na spouštění aplikací pro Android, ale to se zřejmě podařilo vyřešit.

Je nutné brát v potaz, že Fuchsia OS není postavena na linuxovém jádře, pracuje na jádře Zircon. Má tak zcela jinou architekturu. Případný hackerský útok na Android by se střetl se zcela odlišným jádrem, pakliže by byl takto cílen. To je v podstatě výhoda. Kromě toho Microfuchsia může nabídnout bezpečnější, efektivnější a rychlejší provádění úkolů díky odlišné architektuře.

Zatím ale nevíme, kdy dojde na změny a co vlastně Google plánuje. I tak jde vidět značný posun a možná ještě myšlenka náhrady z Android nevymřela. Google prostě zatím nespěchá.

