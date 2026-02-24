OpenAI chystá svůj první fyzický produkt

Zdroj: futurumgroup
Vypadá to, že spojení ikonického návrháře Jonyho Ivea se společností OpenAI konečně přinese své první plody. Na povrch se dostávají zprávy informující o zařízeních, která by se mohla brzy dostat na trh. Nejdříve to bude chytrý reproduktor se zabudovanou kamerou.
AI oko v obýváku
Když do svého týmu Sam Altman pozval bývalého designéra z cupertinského Applu, Jonyho Ivea, bylo jasné, že OpenAI začíná pracovat na svém prvním fyzickém zařízení. Přirozeně netrvalo dlouho, než se internetem začaly šířit všechny různé možnosti a spekulace od AI propisky až po AI sluchátka. Nyní se však zdá, že konečně víme, na čem momentálně v San Francisku usilovně pracují.
Jednat by se mělo o chytrý reproduktor s využitím umělé inteligence, jenž bude doplněn kamerou, která si bude udržovat přehled o svém okolí. Místo aktivačního slova tak bude reproduktoru k vhodnému zapojení do konverzace stačit pozorovat vaše gesta a chování. S tím se samozřejmě nabízí otázka bezpečnosti a soukromí, na níž bude muset být OpenAI připravena kvalitně odpovědět, aby si ji uživatelé skutečně „pustili“ k sobě domů.
Podle dostupných informací by měla divize soustředící se na vývoj hardwaru čítat více než 200 zaměstnanců, kteří se nyní věnují především zmíněnému chytrému reproduktoru. Ten však bohužel v letošním roce příchod na trh nestihne, OpenAI ale cílí na představení v průběhu roku 2027. Reproduktor bude pouze prvním dílkem celé skládačky, jelikož ho má následovat množství dalších zařízení včetně chytrých brýlí.
Zdroje: gsmarena.com, reuters.com
Komentáře