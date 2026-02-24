OpenAI chystá svůj první fyzický produkt

Zdroj: futurumgroup

Vypadá to, že spojení ikonického návrháře Jonyho Ivea se společností OpenAI konečně přinese své první plody. Na povrch se dostávají zprávy informující o zařízeních, která by se mohla brzy dostat na trh. Nejdříve to bude chytrý reproduktor se zabudovanou kamerou.

AI oko v obýváku

Když do svého týmu Sam Altman pozval bývalého designéra z cupertinského Applu, Jonyho Ivea, bylo jasné, že OpenAI začíná pracovat na svém prvním fyzickém zařízení. Přirozeně netrvalo dlouho, než se internetem začaly šířit všechny různé možnosti a spekulace od AI propisky až po AI sluchátka. Nyní se však zdá, že konečně víme, na čem momentálně v San Francisku usilovně pracují.

Jednat by se mělo o chytrý reproduktor s využitím umělé inteligence, jenž bude doplněn kamerou, která si bude udržovat přehled o svém okolí. Místo aktivačního slova tak bude reproduktoru k vhodnému zapojení do konverzace stačit pozorovat vaše gesta a chování. S tím se samozřejmě nabízí otázka bezpečnosti a soukromí, na níž bude muset být OpenAI připravena kvalitně odpovědět, aby si ji uživatelé skutečně „pustili“ k sobě domů.

ive sf 1 01 mkpf superJumbo 1382x777x

Jony Ive; Zdroj: The New York Times

Podle dostupných informací by měla divize soustředící se na vývoj hardwaru čítat více než 200 zaměstnanců, kteří se nyní věnují především zmíněnému chytrému reproduktoru. Ten však bohužel v letošním roce příchod na trh nestihne, OpenAI ale cílí na představení v průběhu roku 2027. Reproduktor bude pouze prvním dílkem celé skládačky, jelikož ho má následovat množství dalších zařízení včetně chytrých brýlí.

Zdroje: gsmarena.com, reuters.com

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

