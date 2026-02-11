Zdroj: Dotekománie
Svůj nový tenký telefon celosvětově představila značka Nubia již na začátku září. U nás jsme se oficiálního představení konečně dočkali až 1. října a samozřejmě jsme na něm nechyběli.
Ultratenký telefon Nubia Air jsem pořádně otestoval a v některých ohledech mě opravdu příjemně překvapil. Ukázaly se však i některé jeho limity. Pojďme se na něj tedy podívat podrobněji.
Design a konstrukce
Smartphone Nubia Air je opravdu tenký. Přichází s tloušťkou pouhých 6,7 mm a váží jen 172 gramů. Vůbec tak nebudu přehánět, když řeknu, že ani nepoznáte, když vám vypadne z kapsy. V žádném případě nejde o iPhone Air a rozhodně s ním nechci Nubii ani trochu srovnávat. Rozdíl ve zmíněných dimenzionálních parametrech však mezi nimi není markantní.
Tenký Air krásně padne do ruky a manipulace s ním je velmi příjemná. Díky tenkosti těla zkrátka tento 6,78palcový obr působí jako daleko menší telefon.
Konstrukce je kvalitní a na ochranu se opravdu myslelo. Rámečky telefonu jsou vyztužené a odolnost IP68 a IP69 zajistí přežití telefonu i při ponoru do vody (či piva, jak měli novináři možnost vidět na oficiální tiskové konferenci). To už jsem však během svého domácího testování raději znovu nezkoušel.
Displej
6,78palcový AMOLED panel s rozlišením 1224 x 2720 pixelů (1.5K) je po tenkém tělu telefonu pravděpodobně jednou z hlavních výhod tohoto chytrého telefonu. Na svou cenovou kategorii je obraz krásně ostrý a barvy syté. Velmi příjemně pak překvapí maximální jasnost displeje až 4500 nitů. Ochranu zaručuje sklo Corning Gorilla Glass 7i, díky němuž se o svůj stylový displej nemusíte obávat.
Potěší i solidní jemnost 440 pixelů na palec či obnovovací frekvence až 120 Hz. Tu si také můžete nastavit na 60, 90, nebo zmíněných 120 Hz podle vaší činnosti nebo třeba šetření baterie.
Baterie
I přes velmi tenký profil telefonu se čínským inženýrům podařilo do těla Nubie Air vměstnat akumulátor o úctyhodné kapacitě. Troufám si totiž tvrdit, že byste rozhodně nehádali, že bude mít tento tenký smartphone kapacitu 5000 mAh. Tento malý, respektive velký zázrak tak zaručí, že telefon bez problému zvládne celodenní nasazení.
Při trochu klidnějším používání se pak dostanete možná i ke hranici dvou dnů. Nabíjecí výkon dosahuje až na 33 W, což je vzhledem k cenovce rozhodně akceptovatelná hodnota. Výdrž baterie telefonu Nubia Air za mě rozhodně patří mezi klíčové důvody pro jeho pořízení.
Systém a software
Nubia Air pracuje na Androidu 15, respektive jeho nadstavbě MyOS 15. Systém velmi nápadně připomíná MIUI od Xiaomi. Je přehledný, celkem plynulý a lichotí i oku. Co se mi nelíbí, je bloatware, tedy předinstalované aplikace a hry. V této cenové kategorii je však samozřejmostí. Předinstalované aplikace včetně Bookingu či TikToku ale naštěstí můžete jednoduše odinstalovat.
Nubia se při představení telefonu rovněž chlubila řadou AI funkcí. V Nubii tak najdete například živý překlad při telefonování do češtiny nebo třeba AI úpravu fotografií. Právě živý překlad při telefonování jsem se rozhodl otestovat kvůli jisté skepsi. V angličtině i němčině však přímo exceloval až na pár drobností či občasné zpoždění.
Fotoaparát
Fotoaparát je bohužel jednou z méně kvalitních stránek tohoto telefonu. Na druhou stranu, mezi cenově srovnatelnými modely nejde o „propadák“. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 Mpx, přičemž ho doplňují ještě makro objektiv a objektiv pro získávání prostorových dat.
Při slunném počasí, čili ideální jasnosti z fotoaparátu „lezou“ i velmi povedené fotky. Za šera, zhoršených světelných podmínek či v interiéru však kvalita klesá.
Pokud je už ale opravdová tma, využít můžete režim „Noc“, který mě velmi příjemně překvapil. Fotky ve tmě disponují na tuto cenovou třídu nadprůměrnou kvalitou a Nubia se za ně rozhodně nemusí stydět.
V otázce fotoaparátu telefonu Nubia Air jsem v rozpacích. Fotky za ideálních podmínkách jsou mnohdy opravdu hezké, ale při pohledu zblízka si nejde nevšimnout chybějící ostrosti. V ubývajícím světle či za šera kvalita přirozeně klesá, ve tmě však přichází překvapení v podobě režimu „Noc“.
Hardware
Nubii Air pohání procesor UNISCOT T8300, tedy 8jádrový procesor představený v březnu roku 2025, který je postaven na 6nm technologii. Zaměřuje se však spíše na energetickou efektivitu. Žádný skvělý výkon tak od něj raději nečekejte. Procesor doplňuje 8GB paměť RAM, kterou lze virtuálně rozšířit až na 12 GB. Úložiště má kapacitu 256 GB, přičemž využitelná kapacita tvoří 201 GB.
Běžný multitasking i hraní her Nubia Air zvládá i přes slabší procesor. Při náročnějších úkolech však počítejte s občasnými prodlevami a krátkými zaseknutími.
Specifikace Nubia Air:
- displej: 6,78 palců, 1224 x 2720 pixelů, 120Hz, AMOLED, až 4500 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: UNISOC T8300
- operační paměť: 8 GB (+12 GB virtuální) RAM
- úložiště: 256 GB
- operační systém: Android 15
- fotoaparáty:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- 0,08 MPx
- přední – 20 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- IP68, IP69
- 5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4 + 5GHz), Bluetooth 5.4 LE, GPS, GALILEO, GLONASS, USB Type-C 2.0
- rozměry: 164,2 x 76,6 x 6,7 mm; 172 gramů
- baterie: 5000 mAh + 33W
Závěrečné zhodnocení Nubia Air
Nubia Air je slušnou, reprezentativní volbou pro ty, co už mají dost těžkých „cihel“, ale stále hledají cenově velmi dostupnou variantu. Jde o telefon, jenž ve svém tenkém těle nabízí obří 5000 mAh baterii, která vás podrží i v náročných dnech. Vyzdvihnout pak musím i certifikace IP68/69, které zaručí, že telefon přežije pád do bazénu či třeba do piva.
Daní za nízkou cenovku je pak přirozeně slabší procesor a fotoaparát, který se nemusí každému úplně zavděčit. Se současnou cenou, která se již propadla na 3890 korun českých však jde o velmi zajímavý „budget“ smartphone.
Klady
- výdrž baterie
- tenký a lehký design
- certifikace IP68/69
Zápory
- fotoaparát
- slabší procesor
