Mapy od Seznamu nabídnou informace o správném chování v dané lokalitě

Nějaké pomyslné zásady, jak se správně chovat v přírodě, známe ze základní školy, ale ně všechny oblasti mají stejná pravidla, respektive jsou v některých případech značně zpřísněna. Mapy od Seznamu v tomto chtějí napomoci uživatelů, jak dokazuje nová spolupráce a partnerství s organizací Digitize the Planet.
Mapy a Digitize the Planet
Každá mapová služba se snaží o získání co největšího množství dat, a to nejen od uživatelů jako takových. Nová spolupráce s Digitize the Planet má přinést do Map od Seznamu informace hlavně o zavedených pravidel chování v přírodě, informací o ochraně území, právních předpisů, místní politiky i bezpečnostních doporučení.
„Pro nás je tato spolupráce důležitým krokem. Naší silnou stránkou jsou detailní mapové podklady a díky partnerství s Digitize the Planet budou mít uživatelé Mapy.com konkrétní informace o tom, jak se v dané lokalitě pohybovat zodpovědně. Společně se snažíme o to, aby se pohyb v přírodě stal udržitelnějším, pomáhal předcházet konfliktům mezi člověkem a krajinou a přispíval k dlouhodobé ochraně biodiverzity,“ uvádí Jakub Zmrzlík, produktový manažer Mapy.com.
Digitize the Planet je celoevropská organizace, které poskytují data západoevropské národní parky, zřizovatelé chráněných území, národní a regionální správy. Dá se tedy očekávat, že právě v mapové službě se nabídnout rozšířené informace o lokalitách, kde se dozvíme, co je a co není možné v daném území dělat, případně jaká jsou doporučení nebo povinnosti.
Mapy od Seznamu se tak opět posunou a díky tomu se bude jednat o ještě lepšího pomocníka zejména pro turisty. Aktuálně ale nemáme informace, kdy uvidíme první výsledky z nové spolupráce.
