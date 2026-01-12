Apple v rámci aktualizace iOS 26.4 přinese přepracovanou aplikaci Zdraví

Apple v rámci aktualizace iOS 26.4 přinese přepracovanou aplikaci Zdraví2026-01-12T18:00:47+01:00
• 12. 1. 2026#Aplikace #iOS

Zdroj: Midjourney

Apple se chystá výrazně přepracovat svou aplikaci Zdraví v chystané verzi iOS 26.4. Podle dostupných informací se můžeme těšit na jednodušší ovládání, pokročilé sledování jídelníčku, vzdělávací videa od lékařů a dokonce i na asistenci s pomocí umělé inteligence.

Aplikace Apple Zdraví přinese nový obsah

Redesign aplikace Zdraví je jednou z klíčových novinek systému iOS 26.4. Apple chystá nový layout kategorií a zjednodušené zaznamenávání zdravotních údajů. Cílem je zefektivnit uživatelské rozhraní, které je čím dál důležitější součástí Apple ekosystému.

Aktualizace by se měla objevit nejprve v beta verzi – očekává se během následujícího měsíce. Oficiální vydání je plánováno na jaro 2026.

Novinka: Sledování jídelníčku přímo v aplikaci

Jednou z nejvýraznějších funkcí, kterou Apple konečně zařadí, je sledování stravy a kalorií. Dle informací Marka Gurmana z Bloombergu bude aplikace nově umožňovat zadávání a vyhodnocování údajů o jídle, čímž Apple vstoupí do segmentu, kterému dosud dominují služby jako MyFitnessPal nebo Noom.

Díky této funkci uživatelé získají ucelený přehled o svém kalorickém příjmu, makroživinách a návycích spojených s výživou a to vše integrované do jediného prostředí aplikace Zdraví.

apple health 1482x826x

Zdroj: Apple

Videotéka odborných rad: obsah zaměřený na zdraví přímo od lékařů

Apple připravuje nový videoformát, pracovně označovaný jako Health+, který přinese vzdělávací videa zaměřená na zdraví. Obsah budou tvořit experti z různých oblastí — od spánkových specialistů, přes výživové poradce, až po kardiology nebo fyzioterapeuty.

Videa by měla být personalizovaná. Pokud například aplikace zaznamená negativní vývoj v kvalitě spánku nebo pohybových aktivitách, nabídne vám konkrétní doporučení formou krátkého videa.

Apple již pro tento účel buduje vlastní zázemí v kalifornském Oaklandu, kde budou tato videa vznikat.

Asistent s umělou inteligencí: Vaše zdraví pod kontrolou

Další plánovanou novinkou je AI agent integrovaný přímo do aplikace Zdraví. Ten bude analyzovat data ze všech Apple zařízení (např. Apple Watch, iPhone) a poskytovat doporučení na míru.

Uživatelé se tak mohou těšit na:

  • personalizované rady ohledně výživy, pohybu a regenerace
  • rozbor zdravotních trendů a upozornění na případná rizika
  • možnost konzultace postury a techniky cvičení pomocí zadní kamery iPhonu v reálném čase

Tato funkce by mohla do budoucna doplnit i službu Apple Fitness+, případně otevřít nové možnosti pro chytré zdravotní poradenství.

iOS 26.4 přinese pravděpodobně nejvýznamnější změny v aplikaci Zdraví od jejího vzniku. Nový design, AI, vzdělávací videa a sledování jídelníčku mohou uživatelům nabídnout komplexní pohled na jejich zdraví, a to vše bez nutnosti používat aplikace třetích stran.

Zdroj: 9to5mac.com

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

