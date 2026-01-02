Nový čip Exynos 2600 pro nadcházející Galaxy S26 dostane AI posilu díky spolupráci se společností Nota AI

Zdroj: Samsung
Samsung chystá velký návrat na scénu špičkových čipsetů. Nový čip Exynos 2600, který má pohánět nadcházející řadu Galaxy S26, se dočká výrazného zlepšení výkonu v oblasti umělé inteligence. Pomůže s tím jihokorejská firma Nota AI, která se specializuje na zefektivnění AI modelů pro běh přímo v zařízení.
Samsung posiluje výkon čipů Exynos spoluprací s Nota AI
Většina dnešních AI funkcí na telefonech vyžaduje připojení k internetu, protože výpočty probíhají v cloudu. To nejen zpomaluje odezvu, ale může zvyšovat spotřebu energie a přinášet obavy o soukromí. Proto se stále více výrobců snaží přesunout běžné AI operace na samotné zařízení. A právě zde vstupuje do hry Exynos 2600.
Samsung uzavřel partnerství s Nota AI, firmou známou svou platformou Netspresso, která dokáže zmenšit velikost AI modelů až o 90 % bez významné ztráty přesnosti. Díky tomu je možné AI funkce provozovat lokálně na telefonu, bez potřeby odesílat data do cloudu.
Co by to mohlo přinést pro nadcházející Galaxy S26?
Pro uživatele chystané řady Galaxy S26 by to mohlo znamenat rychlejší, úspornější a hlavně bezpečnější práci s AI. Menší modely běžící přímo v telefonu mohou zvládat úkoly jako zpracování hlasových příkazů, analýzu fotografií a videí, překlady v reálném čase a další chytré funkce bez potřeby připojení.
Zatím není jasné, které konkrétní aplikace nebo funkce budou využívat nové optimalizované AI modely, ale potenciál je zde opravdu veliký.
Exynos 2600: nový začátek pro Samsung?
Exynos čipsety neměly v minulosti nejlepší pověst. Samsung často prodával stejné modely telefonů s různými procesory. Některé země dostaly čipy Qualcomm, jiné Exynos. Rozdíly ve výkonu a výdrži však často nahrávaly Qualcommu, což vedlo k nespokojenosti uživatelů.
Exynos 2600 má tuto reputaci změnit. Nejenže jde o první čip od Samsungu vyrobený 2nm procesem, ale podle dostupných informací má nabídnout špičkový výpočetní výkon a důraz na AI schopnosti. A právě spolupráce s Nota AI by mohla být klíčovým krokem k úspěchu.
Zdroj: androidheadlines.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Modernizujte domácnost s Alzou: V Mega výprodeji zlevnily chytré pračky i úsporné myčky
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře