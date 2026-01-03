Oppo Reno15 F: Nový telefon s 7000mAh baterií míří na trh

Zdroj: Oppo
Nedávno jsme vás informovali o novince Reno15 FS od Oppo a dnes zde máme Oppo Reno15 F. Vzhledem k tomu, že tento týden byly představeny jiné modely a v podstatě u nich došlo jen ke změně názvů starší kousků, tak jsme předpokládali to samé u Oppo Reno15 F, ale není tomu tak zcela.
Oppo uvádí na globální trh Reno15 Pro Max a Reno15 Pro
Bez S v názvu
Oppo Reno15 F a Oppo Reno15 FS sdílí mnoho specifikací, ale je zde jeden podstatnější rozdíl, ale jestli to stálo za vydání nového mobilu, posuďte sami. Konkrétně došlo k navýšení kapacity baterie na 7000 mAh. Původní model Oppo Reno15 FS má ale i tak 6500mAh baterii, takže to není tak velký rozdíl.
Ostatní specifikace mají stejnou konfiguraci, tedy že třeba na zadní straně je konfigurace 50+8+2MPx foťáků. Oppo Reno15 F se může pochlubit rychlým AMOLED displejem, procesorem Snapdragon 6 Gen 1 a také certifikací IP69, takže odolá i náročnějším podmínkám.
Výrobce bohužel neuvádí, jestli má Oppo Reno15 F stereo reproduktory či nikoliv. Ani zatím nezveřejnil cenu a dostupnost, ale je možné, že se objeví na českém trhu, stejně jako předchůdci. Kdy se tak stane, zatím nevíme.
Specifikace
- displej: 6,57 palců, AMOLED, FHD+ (2372 × 1080 pixelů), 120 Hz
- procesor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (8 jader)
- RAM: 8/12 GB
- úložiště: 128/256/512 GB
- Operační systém: ColorOS 16.0
- Dual SIM: Dual SIM (Nano SIM)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 112°)
- 2 Mpx (makro, f/2.4)
- přední: 50 Mpx (f/2.0)
- čtečka otisků prstů
- IP69
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 158,18 × 74,93 × 8,14 mm, 195 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 80 W nabíjení
