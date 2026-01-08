WhatsApp Web brzy nabídne nové možnosti časovače pro mizející zprávy

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp připravuje rozšíření možností časovače mizejících zpráv pro webovou verzi. Po vzoru mobilních aplikací brzy umožní zvolit i kratší doby expirace, konkrétně 1 hodinu a pak 12 hodin, což poskytne uživatelům větší kontrolu nad tím, jak dlouho zprávy v chatu zůstanou.
WhatsApp přidává další možnosti pro mizející zprávy
Cílem je lépe vyhovět situacím, kdy je potřeba sdílet citlivé nebo krátkodobé informace. Například jednorázové přístupové kódy, časově omezené instrukce nebo údaje, které po několika hodinách ztrácí význam.
Kratší časové lhůty pro větší soukromí
- 1 hodina – ideální pro velmi citlivý obsah, který by neměl v historii zůstat dlouho (např. hesla, přístupy)
- 12 hodin – skvěle se hodí pro jednodenní plány, pracovní směny nebo připomenutí
WhatsApp také připravuje upozornění a vysvětlení k tomu, jak nové časovače fungují, aby se předešlo nedorozuměním, pokud příjemce zprávy nebude k dispozici hned po jejím odeslání.
Rozhraní zůstane stejné jako u stávajících časovačů. Vše bude integrováno přímo do menu nastavení mizejících zpráv, kde dojde k rozšíření stávající nabídky.
