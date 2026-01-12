V rámci probíhající akce „Mega výprodej roku“ na Alza.cz se do výrazných slev dostala celá řada produktů z kategorie domácích spotřebičů. Významnou část nabídky tvoří segment přípravy kávy, kde lze aktuálně pořídit moderní chytré kávovary, elektrické mlýnky pro čerstvé mletí zrn i příslušenství pro tvorbu mléčných specialit za snížené ceny. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších položek v jednotlivých kategoriích.
Chytré kávovary
Kategorie chytrých kávovarů nabízí zařízení, která kombinují rychlost přípravy s moderními technologiemi. V nabídce dominují populární kapslové systémy Nespresso Vertuo v různých barevných provedeních, které využívají technologii centrifugace pro extrakci kávy. Zlevněny jsou také pokročilejší automatické kávovary značky Krups, vhodné pro náročnější uživatele vyžadující širší možnosti nastavení nápojů.
- NESPRESSO Krups Vertuo Pop Coconut White XN920110P set (-25 %)
- NESPRESSO Krups Vertuo Pop+ XN930T10 (-25 %)
- NESPRESSO KRUPS Vertuo Pop Spicy Red XN920510 (-25 %)
- Krups KP340B10 Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus Grey (-20 %)
- KRUPS EA898GF0 Evidence Hot & Cold (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Elektrické mlýnky na kávu
Pro dosažení maximálního aroma je klíčové mletí kávy těsně před její přípravou. Výprodej zahrnuje elektrické mlýnky různých značek jako Concept, Solac, ETA či Sencor. V nabídce jsou modely s různými stupni hrubosti mletí, které uspokojí potřeby pro přípravu espressa i alternativních metod. Nejvyšší sleva v této kategorii dosahuje 30 % u modelu značky Siguro.
- Concept KM6001 (-15 %)
- Solac MC6252 (-20 %)
- ETA Profito 1069 90000 (-20 %)
- Siguro GR-K630SU Inneo (-30 %)
- SENCOR SCG 3050SS (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Příprava mléka
Milovníci cappuccina nebo caffè latte ocení zlevněné příslušenství pro přípravu mléčné pěny. Sekce zahrnuje jak samostatné elektrické pěniče a indukční ohřívače značek Rohnson a Lauben, tak i jednoduché ruční šlehače. Tyto přístroje umožňují snadno vytvořit hustou pěnu pro teplé i studené kávové speciality v domácích podmínkách.
- Rohnson R-4437 Shake it (-20 %)
- LAMART LT7092 Pěnič s doplňky kaffe (-20 %)
- Rohnson R-4422 (-20 %)
- Lauben Glass Milk Frother 600BG (-20 %)
- Další slevy najdete zde
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Oficiálně: Apple Siri bude poháněna Google Gemini
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře