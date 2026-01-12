Zlevnily chytré kávovary, mlýnky i pěniče mléka: Mega výprodej na Alza.cz KOMERČNÍ ČLÁNEK

V rámci probíhající akce „Mega výprodej roku“ na Alza.cz se do výrazných slev dostala celá řada produktů z kategorie domácích spotřebičů. Významnou část nabídky tvoří segment přípravy kávy, kde lze aktuálně pořídit moderní chytré kávovary, elektrické mlýnky pro čerstvé mletí zrn i příslušenství pro tvorbu mléčných specialit za snížené ceny. Níže přinášíme přehled nejzajímavějších položek v jednotlivých kategoriích.

Chytré kávovary

Kategorie chytrých kávovarů nabízí zařízení, která kombinují rychlost přípravy s moderními technologiemi. V nabídce dominují populární kapslové systémy Nespresso Vertuo v různých barevných provedeních, které využívají technologii centrifugace pro extrakci kávy. Zlevněny jsou také pokročilejší automatické kávovary značky Krups, vhodné pro náročnější uživatele vyžadující širší možnosti nastavení nápojů.

Elektrické mlýnky na kávu

Pro dosažení maximálního aroma je klíčové mletí kávy těsně před její přípravou. Výprodej zahrnuje elektrické mlýnky různých značek jako Concept, Solac, ETA či Sencor. V nabídce jsou modely s různými stupni hrubosti mletí, které uspokojí potřeby pro přípravu espressa i alternativních metod. Nejvyšší sleva v této kategorii dosahuje 30 % u modelu značky Siguro.

Příprava mléka

Milovníci cappuccina nebo caffè latte ocení zlevněné příslušenství pro přípravu mléčné pěny. Sekce zahrnuje jak samostatné elektrické pěniče a indukční ohřívače značek Rohnson a Lauben, tak i jednoduché ruční šlehače. Tyto přístroje umožňují snadno vytvořit hustou pěnu pro teplé i studené kávové speciality v domácích podmínkách.

