Revolut zavádí funkci proti podvodům typu Impersonation Scams

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ačkoliv se neustále varuje před podvody, opakují se zásady jako třeba neklikání na odkazy v SMS, v e-mailech, případně si dávat pozor na běžné hovory, stále se objevují případy, kdy je nějaká osoba okradena o finance. Dost velkou část podvodů je označována jako Impersonation Scams, tedy že se nějaká osoba vydává za někoho jiného. Dost často se tak snaží vnutit myšlenku, že volá někdo z banky, z policie a podobně. Cílem je, aby oběť převedla své finanční prostředky na „bezpečnější účet“, což samozřejmě není pravda. Revolut nyní zavádí funkci, která má napomoci v ochraně klientů.
Ochrana přímo v aplikaci
Útočníci se snaží vnutit myšlenku, že jde o bezpečnost uživatele a pomocí sofistikovaných metod nátlaku přinutit oběť, aby převedla své finanční prostředky někam jinam. Mnoho bank má nyní funkci, že pokud máte podezření, že se nejedná o někoho z banky, tak můžete vyžádat ověření. Skutečný zaměstnanec banky následně zašle potvrzení, které se objeví v bankovní aplikaci. Pakliže to volající odmítá nebo nechce udělat, jde zpravidla o podvodníka.
Revolut na to jde trochu jinak. Jednak před nějakou dobou zavedl volání přímo v aplikaci jako takové, ale nově umí hlídat, jestli skutečně volá někdo přímo z firmy.
„V Revolutu jsme odhodláni budovat bezpečnější finanční budoucnost. Vzhledem k tomu, že podvodníci stále častěji využívají umělou inteligenci a pokročilé deepfake nástroje, musíme inovovat rychle, abychom ochránili naše zákazníky a udrželi si náskok před rychle se vyvíjejícími hrozbami. Tato nová funkce nejen poskytuje upozornění v reálném čase a ve správném kontextu přesně ve chvíli, kdy je uživatelé nejvíce potřebují, ale zároveň je vede k rozpoznání podvodů založených na vydávání se za jinou osobu a nabízí jasné, praktické kroky k ochraně jejich financí přímo během probíhajícího pokusu o podvod.“
Celý systém je postavený na tom, že aplikace Revolut, při svém spuštění, detekuje, jestli aktuálně probíhá telefonní nebo jiný hovor, i skrze alternativní metodu. Následně analyzuje, jestli se jedná o číslo nebo kontakt z Revolutu. Pakliže se jedná o legitimní hovor, tak ve spuštěné aplikaci se zobrazí potvrzení, že se jedná o bezpečnou komunikaci.
Pokud ale aplikace nerozpozná hovor, zobrazí se výrazné varování v aplikaci. Na upozornění se dá kliknout, přičemž se zobrazí doporučené postupy, co dělat a na co si dát pozor. Revolut tak cílí na případy, kdy podvodník nutí uživatele otevřít aplikaci Revolut a převádět finanční prostředky. Aktuálně je tato funkce dostupná jen pro Android verzi aplikace.
Budoucnost bude propracovanější
Z popisu nové funkce vyplývá, že aplikace jako taková nemonitoruje obsah hovoru, ani nevede záznamky, o čemž si strany povídají. Rozhodně se jedná o zajímavé bezpečností řešení. Jedno pokročilejší je na obzoru, přímo od Googlu, ale zatím funguje jen omezeně na vybrané jazyky a země. Konkrétně jde o využívání AI modelu na zařízení, kdy mobil v reálném čase vyhodnocuje, co je předmětem hovoru. Pakliže detekuje nebezpečné nebo podezřelé zprávy, informuje uživatele.
Google začíná spouštět ochranu u telefonních hovorů
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Obchod Play nabídne vyzkoušení placených her po určitou dobu
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře