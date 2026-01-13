Revolut zavádí funkci proti podvodům typu Impersonation Scams

Ačkoliv se neustále varuje před podvody, opakují se zásady jako třeba neklikání na odkazy v SMS, v e-mailech, případně si dávat pozor na běžné hovory, stále se objevují případy, kdy je nějaká osoba okradena o finance. Dost velkou část podvodů je označována jako Impersonation Scams, tedy že se nějaká osoba vydává za někoho jiného. Dost často se tak snaží vnutit myšlenku, že volá někdo z banky, z policie a podobně. Cílem je, aby oběť převedla své finanční prostředky na „bezpečnější účet“, což samozřejmě není pravda. Revolut nyní zavádí funkci, která má napomoci v ochraně klientů.

Ochrana přímo v aplikaci

Útočníci se snaží vnutit myšlenku, že jde o bezpečnost uživatele a pomocí sofistikovaných metod nátlaku přinutit oběť, aby převedla své finanční prostředky někam jinam. Mnoho bank má nyní funkci, že pokud máte podezření, že se nejedná o někoho z banky, tak můžete vyžádat ověření. Skutečný zaměstnanec banky následně zašle potvrzení, které se objeví v bankovní aplikaci. Pakliže to volající odmítá nebo nechce udělat, jde zpravidla o podvodníka.

Revolut na to jde trochu jinak. Jednak před nějakou dobou zavedl volání přímo v aplikaci jako takové, ale nově umí hlídat, jestli skutečně volá někdo přímo z firmy.

„V Revolutu jsme odhodláni budovat bezpečnější finanční budoucnost. Vzhledem k tomu, že podvodníci stále častěji využívají umělou inteligenci a pokročilé deepfake nástroje, musíme inovovat rychle, abychom ochránili naše zákazníky a udrželi si náskok před rychle se vyvíjejícími hrozbami. Tato nová funkce nejen poskytuje upozornění v reálném čase a ve správném kontextu přesně ve chvíli, kdy je uživatelé nejvíce potřebují, ale zároveň je vede k rozpoznání podvodů založených na vydávání se za jinou osobu a nabízí jasné, praktické kroky k ochraně jejich financí přímo během probíhajícího pokusu o podvod.“

Celý systém je postavený na tom, že aplikace Revolut, při svém spuštění, detekuje, jestli aktuálně probíhá telefonní nebo jiný hovor, i skrze alternativní metodu. Následně analyzuje, jestli se jedná o číslo nebo kontakt z Revolutu. Pakliže se jedná o legitimní hovor, tak ve spuštěné aplikaci se zobrazí potvrzení, že se jedná o bezpečnou komunikaci.

Secure ImpersonatorScamCall PR EU (1) 1920x1080x

Zdroj: Revolut

Pokud ale aplikace nerozpozná hovor, zobrazí se výrazné varování v aplikaci. Na upozornění se dá kliknout, přičemž se zobrazí doporučené postupy, co dělat a na co si dát pozor. Revolut tak cílí na případy, kdy podvodník nutí uživatele otevřít aplikaci Revolut a převádět finanční prostředky. Aktuálně je tato funkce dostupná jen pro Android verzi aplikace.

Budoucnost bude propracovanější

Z popisu nové funkce vyplývá, že aplikace jako taková nemonitoruje obsah hovoru, ani nevede záznamky, o čemž si strany povídají. Rozhodně se jedná o zajímavé bezpečností řešení. Jedno pokročilejší je na obzoru, přímo od Googlu, ale zatím funguje jen omezeně na vybrané jazyky a země. Konkrétně jde o využívání AI modelu na zařízení, kdy mobil v reálném čase vyhodnocuje, co je předmětem hovoru. Pakliže detekuje nebezpečné nebo podezřelé zprávy, informuje uživatele.

Google začíná spouštět ochranu u telefonních hovorů

Zdroj: Tisková zpráva

