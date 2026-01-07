Vodafone představuje GIGA Kombo, lze získat slevu i 30 %

Zdroj: Dotekomanie.cz
Mobilní operátoři se snaží nalákat co nejvíce zákazníků, zejména celých skupin, tedy rodin. Současně se jim snaží nabídnout více služeb, i těch, co nespadají přímo pod jejich portfolio, jako jsou streamovací služby. Vodafone nyní přichází s novou nabídkou, kterou nazval GIGA Kombo.
GIGA Kombo
Nová nabídka je určena pro kombinaci služeb, tedy započítává se na nové mobilní tarify BezLimitu a Black, včetně Extra, na internetové připojení (i bez kabelu) a také Vodofone TV+, kam se započítávají i dodatečné balíčky. Vodafone v tom nedělá nějaké složitosti a více méně záleží na tom, kolik utrácíte celkově za všechny služby.
„S GIGA Kombem spojujeme služby od Vodafonu do jednoho atraktivního balíčku se slevou až 30 %. Vnímáme, že domácnosti oceňují nejen cenové zvýhodnění, ale také jednoduchost a přehlednost u služeb, které potřebují. GIGA Kombo tyto hodnoty naplňuje, a zbavuje tak rodiny, zákazníky a zákaznice zbytečné administrativy, aby se mohli věnovat tomu, co je pro ně skutečně důležité,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident Vodafonu pro spotřebitelský segment.
Jsou zde celkově čtyři úrovně, kde právě záleží, kolik je vaše celková útrata. Podle toho dosáhnete na slevu. Maximální výše je tedy 30 %, což se může hodit, zejména pokud máte více služeb.
|Úroveň slevy
|Celková částka k útratě
|Sleva na celkovou částku
|Bronze
|750 Kč a více
|15 %
|Silver
|1 250 Kč a více
|20 %
|Gold
|2 000 Kč a více
|25 %
|Platinum
|3 000 Kč a více
|30 %
Zde je nutné upozornit, že nemusíte mít každou službu. Pakliže si platíte jen tarify pro celou rodinu, a měsíční cena překročí například 2000 Kč, tak máte nárok na 25% slevu. Jedinou podmínkou je, že musíte mít minimálně dvě služby od Vodafonu. Pakliže již nyní máte například nový tarif a k tomu ještě pevné připojení, tak se vám automaticky aktivuje sleva při překročení částky výše. Další informace jsou na stránkách vodafone.cz/giga-kombo.
