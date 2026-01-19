Apple mění v App Store reklamy aktualizováno

Zdroj: MacRumors
Aktualizováno 19. 1.
V prosinci jsme vás informovali o změnách v App Store v případě reklam. Bude jich rozhodně více a na dalších místech, ale nyní se ukazuje, že nebudou tak viditelné jak doposud. Na obrázku níže jde vidět, že původní reklama má i jiné pozadí, světle modré v tomto případě, ale nová verze nebude mít změněnou barvu na pozadí. Reklamu tak v podstatě poznáte jen podle toho, jestli u ikony aplikace bude malý odznáček, že se jedná o reklamu.
Původní článek 18. 12.
Apple oznámil, že se rozhodl pro další krok v monetizaci svého obchodu s aplikacemi App Store. Od nového roku přidá více reklamních pozic. Ceny pro inzerenty by však měly zůstat stejné.
App Store v roce 2026 čekají změny
Cupertino šlape do rozšiřování svého „reklamního byznysu“. Tentokrát společnost míří přímo do srdce své platformy s aplikacemi, a to do výsledků vyhledávání. Již od začátku příštího roku přidá Apple další placené reklamní pozice, jež se nově objeví i hlouběji v seznamech aplikací.
Zatímco doposud měli inzerenti k dispozici pouze jedno místo na úplném začátku výsledků, nově se do vyhledávání dostanou další reklamní pozice, které se rozptýlí po stránce. Výše jejich pozice se pak bude určovat automaticky dle relevance i výsledků aukce. Konkrétní místo si však inzerenti nevyberou.
Podle statistik zveřejňovaných cupertinskou společností navštíví App Store týdně více než 800 milionů uživatelů, což pro inzerenty znamená obří příležitost. Hlavně s ohledem na to, že reklamy na samém vrcholu vyhledávání disponují průměrnou mírou konverze 60 %.
Rozhodně pozitivní zprávou pro vývojáře a inzerenty je fakt, že jejich stávající kampaně automaticky přejdou na nový systém. Co se týče cen, ty by měly zůstat stejné a fakturace bude pokračovat na základě ceny za kliknutí nebo za instalaci. Samotné uživatele však rozhodně větší počet reklam obtěžovat nebude. Stále se jedná o Apple, který jimi nikoho nebude chtít přesytit.
