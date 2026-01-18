Chrome konečně nabídne vertikální uspořádání karet

Zdroj: Dotekomanie
Webový prohlížeč Chrome nabízí poměrně hodně možností, ale konkurence se snaží nabídnout něco víc. Pakliže se nějaká novinka ujme, má šanci, že se objeví i v Chromu. Google se jednoduše nechá „inspirovat“. Nyní se někteří konečně dočkají vertikálního uspořádání karet, tedy tabů.
Vertikální uspořádání
Jak asi tušíte, novinka se zatím chystá do stabilní verze. Je dostupná ale v Chromu Beta pro počítače a pro její aktivaci stačí jít do experimentálních funkcí – chrome://flags/#vertical-tabs, kde provedete aktivaci. Prohlížeč následně restartuje, ale nenechte se zmást. Nastavení se hned neprojeví.
Karty budou stále zobrazeny vedle sebe, ale pro změnu stačí kliknout do horního prostoru mimo kartu a z nabídky zvolit přesunutí karet na bok. Jak můžete vidět, na straně budou uvedeny karty, přičemž tento prostor jde zmenšit a zredukovat karty jen na ikony. Chce to ale trochu práce, protože při minimálním zobrazení se horní část prohlížeče ještě zcela nepřizpůsobí, což jde vidět na druhém snímku obrazovky.
Současně toto nastavení není permanentní. Vždy se prohlížeč nastartuje s normálním zobrazení karet. Vývojáři i tak musí vše dokončit a vyladit, ale asi někteří uživatelé budou spokojeni.
