Chrome konečně nabídne vertikální uspořádání karet

Chrome konečně nabídne vertikální uspořádání karet2026-01-18T07:00:34+01:00
• 18. 1. 2026#Aplikace

Zdroj: Dotekomanie

Webový prohlížeč Chrome nabízí poměrně hodně možností, ale konkurence se snaží nabídnout něco víc. Pakliže se nějaká novinka ujme, má šanci, že se objeví i v Chromu. Google se jednoduše nechá „inspirovat“. Nyní se někteří konečně dočkají vertikálního uspořádání karet, tedy tabů.

Vertikální uspořádání

Jak asi tušíte, novinka se zatím chystá do stabilní verze. Je dostupná ale v Chromu Beta pro počítače a pro její aktivaci stačí jít do experimentálních funkcí – chrome://flags/#vertical-tabs, kde provedete aktivaci. Prohlížeč následně restartuje, ale nenechte se zmást. Nastavení se hned neprojeví.

Experiments Google Chrome 17012026 12 14 31 865x436x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Karty budou stále zobrazeny vedle sebe, ale pro změnu stačí kliknout do horního prostoru mimo kartu a z nabídky zvolit přesunutí karet na bok. Jak můžete vidět, na straně budou uvedeny karty, přičemž tento prostor jde zmenšit a zredukovat karty jen na ikony. Chce to ale trochu práce, protože při minimálním zobrazení se horní část prohlížeče ještě zcela nepřizpůsobí, což jde vidět na druhém snímku obrazovky.

Experiments Google Chrome 17012026 12 16 22 1050x750x Experiments Google Chrome 17012026 12 16 16 1050x750x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Současně toto nastavení není permanentní. Vždy se prohlížeč nastartuje s normálním zobrazení karet. Vývojáři i tak musí vše dokončit a vyladit, ale asi někteří uživatelé budou spokojeni.

Zdroj: androidpolice.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Sony auto, Bird Buddy AI a konec klasických televizí? | CES 2026

💡ANKETA: Kterého AI chatbota používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat