Využívání mobilního telefonu jako navigace při řízení nebo sportovních aktivitách je dnes běžným standardem. Pro bezpečné a pohodlné uchycení zařízení je však nezbytné kvalitní příslušenství. E-shop Alza.cz aktuálně v rámci své akce „Mega výprodej roku“ výrazně zlevnil širokou škálu praktických doplňků. V nabídce naleznou zákazníci produkty se slevami přesahujícími 50 %, a to jak v kategorii držáků do různých dopravních prostředků, tak v sekci odolných sportovních pouzder.
Držáky na mobily pro každou situaci
Ať už potřebujete upevnit telefon na řídítka jízdního kola, motorky, nebo hledáte spolehlivé řešení do automobilu, aktuální výprodej nabízí řadu možností. Zlevněny byly robustní mechanické držáky, které zajistí telefon i v náročnějším terénu, stejně jako moderní magnetické varianty včetně těch s podporou technologie MagSafe pro rychlé a snadné uchycení.
- Swissten držák na kolo/motorku BM1 (-54 %)
- Peak Design Motorcycle Mount Brake/Clutch Mount Black (-45 %)
- CONNECT IT MagSafe POV (-30 %)
- Vention Car mounted magnetic phone holder black (-30 %)
- Mobile Origin Sticker Phone Mount O1 White (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Sportovní a voděodolná pouzdra pro aktivní život
Pro milovníky vodních sportů, turistiky nebo běhu jsou v nabídce zahrnuta ochranná pouzdra, která chrání zařízení před vodou, prachem a poškozením. Výrazné slevy se týkají především vodotěsných plovoucích pouzder, která jsou ideální k vodě, ale také praktických sportovních ledvinek. Tyto doplňky umožňují mít telefon neustále u sebe bez rizika jeho utopení či navlhnutí.
- Mobile Origin Waterproof Floating Case with Small Pouch 6.8″ Black/White (-25 %)
- Mobile Origin Waterproof Floating Case 6.8″ Black/White (-25 %)
- Mobile Origin Waterproof Floating Case 6.8″ Black/Green (-40 %)
- Spigen Aqua Shield WaterProof Waist Bag A620 1 Pack Black (-40 %)
- Mobile Origin Waterproof Floating Case 6.8″ Glitter/White (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku zlevněného příslušenství v rámci akce Mega výprodej roku naleznete přímo na stránkách e-shopu.
