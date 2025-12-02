OPPO A6x 5G je levná novinka s pořádnou baterií

Zdroj: Oppo
Po nějaké době zde máme další novinku od Oppo, která spíše cílí na ty, co chtějí cenově dostupnější mobilní telefon s větší kapacitou baterie. Novinka se jmenuje OPPO A6x 5G a ačkoliv má své přednosti, stále se dá zařadit mezi základní mobily.
Aspoň ta baterie
Právě baterie u OPPO A6x 5G je zajímavá, jelikož disponuje kapacitou 6500 mAh, což je i na dnešní dobu nadstandard. Současně se jedná o nejzajímavější specifikaci na tomto kousku, jelikož třeba displej má jen HD rozlišení. Sice se jedná o rychlý panel, ale vyšší by slušelo více.
Novinka přichází s certifikací IP64, takže odolá vodě a prachu, ale na ponoření to není. Kromě toho se zde ještě nabízí konektor pro sluchátka. V případě fotografické výbavy je zde jen nízký základ. Sice jsou na zadní straně jakoby dva snímače, tak Oppo ve svých specifikacích zmiňuje jen hlavní 13Mpx. Ten druhý je asi nějaký pomocní nebo se jedná o dodatečné senzory.
OPPO A6x 5G je dle specifikací základní smartphone a naštěstí tomu odpovídá i samotná cena, která vychází v přepočtu přibližně na 2 900 Kč. Za takovou částku může mít úspěch na trhu. Zatím ale nevíme, kdy se novinka dostane na evropský trh.
Specifikace OPPO A6x 5G
- displej: 6,7 palců, 1570 × 720 pixelů, 120 Hz, jas až 1125 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 6300, 8 jader, GPU ARM Mali-G57 MC2
- RAM: 4 GB / 6 GB (LPDDR4X)
- úložiště: 64 GB / 128 GB (UFS 2.2), podpora paměťových karet
- Operační systém: Android 15 + ColorOS 15.0
- Dual SIM
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx (f/2.2, 77°, AF)
- přední: 5 Mpx (f/2.2, 77°)
- čtečka otisků prstů na boku, odemykání tváří
- Audio: 3,5mm jack, kodeky SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD
- IP64
- Konektivita: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS (Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS), USB-C, NFC nepodporuje
- rozměry a hmotnost: 166,6 × 78,5 × 8,6 mm, 212 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 45W nabíjení (SUPERVOOC)
