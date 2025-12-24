Gemini v kuchyni: Samsung integruje AI od Googlu do lednic a vinoték

Zdroj: Google
Google rozehrál vysokou hru v oblasti umělé inteligence představením Gemini 3 a konkurence na to hned reagovala, což dokazuje nedávné představení ChatGPT. I další společnosti hned reagovaly. Google má ale jeden technologický dluh. Dříve uvedl, že právě Gemini v tomto roce plně nahradí Google Assistenta na smartphonech, ale nakonec se tak nestalo. Firma aktualizovala své prohlášení s tím, že se tak stane v roce 2026. Zjevně chce ještě něco dodělat nebo vyladit, než tedy pustit do světa nedokončenou náhradu. V příštím roce to nebude jediná novinka.
Gemini v kuchyni
Samotný model Gemini 3 je hodně pokročilý a zvládá nejrůznější úkoly, ale jeho integrace není kompletní. Například se čeká na plné rozšíření u Google Home systémů, Android Auto a hlavně u mobilů. Samsung ale nyní informuje, že právě v příštím roce dojde k integraci Gemini do domácích spotřebičů.
Konkrétně dojde na představení Bespoke AI Refrigerator Family Hub (ledničky) s pokročilou technologií AI Vision a také integrací Google Gemini. Díky tomu se rozšíří možnosti rozpoznávání. Samsung zmiňuje, že stávající limit na 37 druhů čerstvých potravin a 50 druhů předregistrovaných, bude značně rozšířen, přičemž právě Gemini pomůže rozpoznávat i zpracované potraviny.
Gemini se dostane i do Bespoke AI Wine Cellar, tedy do domácích vinoték, ale zřejmě se nakonec tyto technologie dostanou i do dalších spotřebičů. Vzhledem k tomu, že Gemini si rozumí s češtinou velmi dobře, očekáváme plnou podporu.
Zdroje: 9to5google.com, droid-life.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Co zajímavého Epico letos nabízí pro iPhone 17 a nejen ten?
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře