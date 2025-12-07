Aplikace NotebookLM konečně dostává podporu foťáku

Aplikace NotebookLM od Googlu je jednou nejpovedenějších v poslední době, tedy spíše se jedná o službu, ale má i svou aplikaci pro mobily. Nejedná se o dalšího AI chatbota. V tomto případě můžete vytvořit sešit, naplnit ho informacemi a pak komunikovat s nimi pracovat, i skrze chatbota. Nabízí se i další funkce. Nedávno došlo k rozšíření NotebookLM a nyní zde máme další posun.

Google vylepšuje NotebookLM o Deep Research

NotebookLM jako centrum učení

Hlavní novinkou u aplikace NotebookLM je podpora foťáku. Jedná se tak o další a pohodlný způsob, jak dostat informace do samotné aplikace. Už nemusíte vkládat informace na několik kroků. Aplikace dostala jedno tlačítko navíc v sekci Zdroje. Nejedná se ale o nějak pokročilou integraci, můžete si maximálně vybrat foťák.

Není to ale jediné vylepšení, které se dostalo do aplikace. Nově jsou k dispozici i infografiky a prezentace na mobilu, přičemž se využívá nový model Nano Banana Pro. Také aplikace dostává uložení průběhu audio přehledu, takže i po zavření, lze vidět, které jste již dokončili a které ne, případně vyberete, kde jste naposled skončili.

NotebookLM se tak stává čím dál pokročilejším nástrojem nejen pro učení. Využití má i tehdy, kdy se potřebujete prohrabat mnoha informacemi a nechcete se spoléhat na běžné zdroje v Gemini.

