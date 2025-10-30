Recenze iPhone 17 Pro Max – nebojí se zaujmout

iPhone 17 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Apple letos v září představil hned tři různé modelové řady iPhone. Ultra tenký iPhone Air už jsem otestoval v této recenzi, nejdostupnější základní iPhone 17 si necháváme na konec, a dnes se tak podíváme na ten nejdražší model, a to iPhone 17 Pro Max. Tento rok se výrobce nebál trochu výrazněji pozměnit design v čele s novými barvami a kontroverzní oranžovou. Mimo to tu máme ale samozřejmě vylepšený fotoaparát, kde se inovace odehrála hlavně u teleobjektivu a přední kamery, dále větší baterii, lepší displej a výkonnější procesor. Bude to letos stačit?
Konstrukce
Po delší době Apple trochu výrazněji proměnil design celého telefonu. Zatímco poslední roky jsme si zvykli na takový sendvič sklo – titan – sklo, letos se po mnoha letech vrací celohliníková konstrukce. Bohužel nebo bohudík je tak titan pryč. Určitě měl svoje výhody, jako je například vyšší odolnost vůči oděrkám a škrábancům. Na druhou stranu hůř vedl teplo a telefon se i díky horšímu chlazení v zátěži přehříval.
Apple to tak vzal z gruntu a celý fotomodul je nově širší a hliníkový. Na první pohled je tak zezadu vidět, že se jedná o nový iPhone, což se o předchozích generacích říci nedalo. A pokud si iPhone 17 Pro Max koupíte rovnou ve výrazné oranžové, budete svítit. A musím říct, že si lidé nové barvy u nového iPhonu opravdu všímají a chtějí se o něm bavit. To se mi u předchozích generací moc nestávalo.
Výhodou přepracovaného modulu je pak také fakt, že v obalu se na stole vůbec neviklá. Potěšujícím faktum je též méně prachu kolem samotných objektivů, jelikož hliník méně přitahuje prach vlivem statické elektřiny než sklo za stejných podmínek.
Je libo oranžovou nebo modrou?
Nové barvy vzbudily rozhodně rozruch. Kromě již zmíněné výrazné oranžové letos zcela chybí černá. Místo ní Apple vsadil na tmavě modrou. Nabídku doplňuje už jen stříbrná. Barev tak není tolik. Za mě jsou to jednoznačně pěkné barvy, oranžová je můj favorit a jsem rád, že se k nám dostala na test. Má jen menší nevýhodu pro tvůrce, v odrazech při natáčení je hodně vidět.
Na druhou stranu si nemůžu pomoc, ale Pro model už nepůsobí letos tak prémiově jako dříve. Hliník a výrazné barvy mám poslední roky spojený právě se základním iPhonem. Pokud letos chcete stylovější design, musíte sáhnout po iPhone Air. A to mě osobně trochu mrzí, iPhone 16 Pro Max zkrátka na mě působil jako maličko luxusnější zboží. Novinka je taková víc industriální, což má ale taky něco do sebe.
Pouze malá zadní část je pak skleněná, respektive Apple uvádí jako použitý materiál Ceramic Shield. Ta má maličko jiný odstín než samotný telefon a při určitém osvětlení to tvoří zajímavý kontrast. A pak oranžová také poměrně mění svůj odstín na základě okolního osvětlení.
Ohledně škrábanců a oděrek se na internetu napsalo spoustu. Za třítýdenní testování, kdy jsem asi týden byl bez obalu, vypadá námi testovaný iPhone stále jako nový. Vždy bude záležet, jak se k telefonu chováte, nicméně je objektivní fakt, že hliník se poškrábe snadněji než titan. Testoval jsem za léta opravdu mnoho telefonů a mnohokrát se mi povedlo lakovaný hliník jemně škrábnout.
Oproti loňskému modelu nový iPhone 17 Pro Max přibral. V pase má o 0,5 milimetru více a hmotnost narostla o 6 gramů na 233g. Zní to jako decentní nárůst, pokud však budete upgradovat třeba z 15 Pro Max, už to pocítíte více. Vadilo mi to ale nějak v praxi? Vlastně vůbec, v kapse mi to nějak nevadí a i v ruce ho dokážu držet delší dobu. Samozřejmě vedle iPhone Air je to ale prostě cvalík.
Stále spousta tlačítek
Na těle se stále nachází dvě tlačítka, které běžně telefony nemají. Prvním je akční tlačítko, které jsme dostali poprvé předloni. To si můžete přizpůsobit prakticky na jakoukoliv akci. Osobně se mi osvědčila svítilna, která je mám pocit dnes už i výchozí.
Druhým prvkem je pak Camera Control, neboli tlačítko pro ovládání fotoaparátu. To byla hlavní novinka minulé generace. Díky haptické odezvě a možnostem tlačítko jen namáčknout pro změnu mnoha nastavení. Zcela upřímně už před rokem mi to přišlo zbytečně komplikované a pomalejší než to samé naklikat na displeji.
Po roce můžu s klidem říct, že Camera Control používám jen na spouštění fotoaparátu. A to jsem se fakt snažil naučit se jej používat. Odhaduji, že v dalších generacích nám Apple tento zbytečně komplikovaný prvek skutečně zjednoduší na samotné obyčejné tlačítko. Ostatně už letos ve výchozím nastavení Apple ponechává novým uživatelům pokročilé klikání a ovládání vypnuté.
Samozřejmě je iPhone stále voděodolný s certifikací IP68, kde Apple definuje až 30 minut v hloubce do 6 metrů. Šest metrů je poměrně nadstandard, většina výrobců certifikuje do menší hloubky. Stále tu jsou skvělé stereo reproduktory a pro odemykání poslouží FaceID integrované v dynamickém ostrůvku.
Displej
Zobrazovací panel nabízí stále 6,9 palců, díky čemuž spadá iPhone 17 Pro Max mezi ty největší telefony na trhy. O tom ale model s přídomkem Max je, a pokud chcete menší, stále pro vás Apple v nabídce ponechal základní 6,3palcový iPhone 17 Pro. Toto mi přijde sympatické, jelikož u konkurence kolikrát na výběr nemáte a chcete-li to nejlepší, musíte jít do nějaké Ultra modelu s velkou úhlopříčkou.
Displej letos nabízí nižší odrazivost díky antireflexní vrstvě. Nečekejte ale zázraky jako na Galaxy S25 Ultra, rozdíl oproti minulé generaci iPhone je celkem malý. Určitě lepší než žádné vylepšení.
Hardware
Uvnitř tepe nejnovější čip Apple A19 Pro, který je samozřejmě opět výkonnější. Co je ale mnohem důležitější, je fakt, že Apple konečně řeší přehřívání, kterým předchozí dvě generace trpěly. Typicky na přímém slunci nebo při plném využití výkonu telefon poměrně brzy limitoval maximální jas a výkon. Letos u iPhone 17 Pro Max Apple integroval evaporační komoru, neboli jednoduše řečeno lepší chladič.
Bohužel letní slunečné dny už v průběhu měsíce října pominuly, takže jsem se musel spolehnout na test exportu videí či RAW fotek. Z mojí praxe byl párkrát iPhone teplý, ale nikdy nějak nepříjemně. Snižování maximálního jasu jsem také nějak nezaznamenal a to je tedy pozitivní.
Poprvé také nový iPhone můžete mít ve verzi úložiště s kapacitou 2 TB. To může zní možná jako hodně, ale jako tvůrce vím, kolik GB videa zaberou. A to netočím ani v ProRES, to vám pak úložiště ubývá před očima. Točit ale můžete také na externí SSD, což se rozhodně může hodit.
Největší baterie v iPhone
Akumulátor letos v případě americké verze poprvé přesáhnul pět tisíc miliampérhodin. Ve zbytku světa, kde máme stále fyzický slot na SIM kartu, se musíme spokojit s 4823 mAh, což je stále skoro o dvě stě více než u předchůdce. Každý nárůst kapacity baterky je vítaný.
Výdrž baterie je v praxi skvělá. Víceméně nějaký výrazný rozdíl ve srovnání s předchůdcem nevidím, protože už ten měl skvělou výdrž. Dle statistik v iOS telefon dokážu používat kolem 5 hodin (aktivní displej) a stále mi zbylo kolem čtvrtiny baterie. Oproti Airu je to tak určitá svoboda, nemuset se bát o baterii. Dva nenáročné dny by Pro Max pak podle mě také zvládnul, já však používám telefon hodně a tak jsem ho radši nabíjel denně.
Nabíjení se také mírně posunulo. Apple uvádí, že nabití na 50 procent zvládne telefon za 20 minut pomocí 40W adaptéru. Na našem adaptéru jsme skutečně naměřili dobíjení maximálně výkonem mezi 38-41 W.
Bezdrátově tu máme podporu Qi2 s výkonem až 25W. Pro to jen doporučuji ověřit, že máte bezdrátovou nabíječku, standard Qi2 25W (dříve známý také jako Qi 2.2) zatím podporuje málokterá nabíječka, jen opravdu ty nové. Já žádnou takovou doma zatím nemám.
Fotoaparát
Sestava fotoaparátů na zádech je kromě vylepšeného teleobjektivu stejná. Hlavní a ultra širokoúhlý snímač je tak nejspíš úplně stejný, což je možná maličko škoda, protože ultra širokoúhlý snímač si vždycky zaslouží vylepšit.
Každopádně hlavní gró je 48MPx teleobjektiv (předchůdce měl jen 12 MPx) s větším snímačem a nižším přiblížením. Ano, optické přiblížení se skutečně zmenšilo z 5x na 4x. To zní možná jako downgrade, ale já to tak nevidím. Naopak mi přijde nové ohnisko (nižší přiblížení) užitečnější. Konečně se zmenšila ta mezera kdy fotit vloni 4násobné přiblížení bylo opravdu nešťastné, dělal se výřez z hlavního snímače.
V praxi zase tak znatelný posun při porovnání s předchůdcem patrný není. Dokonce mi občas přijdou fotky z 17 Pro Max o něco měkčí, méně ostré. Při 25x přiblížení jsou na novějším modelu patrn
Výsledné snímky jsou skvělé a patří k tomu nejlepšímu na trhu. Barevné podání je zcela typické pro iPhone a líbí se mi, že si ho telefon zvládá držet konzistentně napříč všemi objektivy. Výkon fotoaparátu v noci by především u teleobjektivu mohl být o maličko lepší, respektive dravá čínská konkurence si myslím, že podává o drobek lepší fotky. Chystáme pak přímé srovnání s Google Pixel 10 Pro XL.
Přední fotoaparát už jsem chválil v recenzi iPhone Air, a také iPhone 17 Pro Max dostal nový čtvercový (ve skutečnosti osmi úhelníkový) senzor s vyšším rozlišením. V režimu na šířku můžete hledáček otočit a fotit na výšku. To je sice skvělé, telefon se lépe drží, ale pokud fotíte hodně lidí, tak se stejně hodí telefon otočit na šířku. To abyste lépe viděli, co fotíte. Přední foťák je však i solidně širokoúhlý s ohniskem 20mm.
Osobně mám moc rád focení do formátu ProRAW. Sahám po něm nejen občas místo zrcadlovky při své práci tady na Dotekománii, ale také pro radost. Baví mě vyfotit zvlášť teď na podzim nějakou krajinu a tu si pak v Lightroom či jiném editoru doupravit dle libosti. Níže pak můžete vidět pár RAW fotek upravených právě v Lightroom.
Pokud je v něčem iPhone etalon, tak je to natáčení videa. Na to ho ostatně používám i já. Všechna má videa na našich sociálních sítích točím právě iPhonem, na kterém posléze videa i stříhám a dodávám titulky. Kvalita videa je na iPhonu vždy špičková a mezi telefony bych se ho nebál označit jako nejlepší videokameru. Pro profíky pak potěší podpora ProRes RAW videa včetně Logu nebo nahrávání do 4K 120 fps. Letos Apple také přidal podporu Genlock a především OpenGate. Druhá funkce znamená, že při nahrávání do ProRes RAW můžete využít celý senzor a ne jen ořez do formátu 16:9. A to se může hodit. Jen upozorním, že záznam do ProRes RAW je možný pouze na externí SSD.
Skleněný software
Operačním systémem je samozřejmě iOS, kde letos Apple na rozdíl od procesoru přeskočil číslovku devatenáct a tak tu máme rovnou iOS 26. Hlavní novinkou je přepracovaný design Liquid Glass. Jak jsem už zmiňoval v recenzi iPhone Air, systém stále ještě potřebuje nějakou tu péči a doladění, a tak doufejme, že to bude už v iOS 26.1. Délka softwarové podpory není explicitně uvedena, nedávno však Apple uvedl obecně nejméně 5 let. V praxi však víme, že je to obvykle 5-6 let velkých aktualizací, a ty bezpečnostní pak v případě větších problémů chodí klidně i vyšší jednotky let.
Líbí se mi přepracované prostředí fotoaparátu, které nabízí více možností nastavení rozlišení bez nutnosti chodit do nastavení systému. Stále mi však chybí profesionálnější režim, pro který musíte sáhnout po další aplikaci. Apple před rokem vydal oficiální aplikaci Final Cut Camera, která splní většinu mých přání ohledně videa. Na focení ale zatím musíte sáhnout po třetí straně a to je škoda. Třeba pořád nerozumím, proč ve výchozí aplikaci nejde ručně nastavit vyvážení bílé. Jde to jen přes styly a to je za mě zbytečně komplikované.
Zhodnocení iPhone 17 Pro Max
Letošní generace iPhone s přídomkem Pro rozhodně zaujala a zaujala po dlouhém době i okolí a širší veřejnost. Oranžovou buď milujete a nebo nenávidíte. Černou letos musíte suplovat modrou. Nový hliníkový design je na jednu stranu krok zpět, na stranu druhou krok vpřed. Vlastně mě trochu mrzí, že letos musíte volit mezi stylem a praktičností. Mezi Air a Pro. Dříve jsme měli obojí v jednom. A já bych stále měl rád obojí, Air je prostě stylovka s prémiovým designem a sympaťák do ruky, co se skvěle ovládá. Ale teprve s Pro modelem jsem dostal vše, co potřebuji, lopatu do práce, skvělou baterku a tři foťáky.
Tohle je zkrátka ten nejlepší iPhone s mnoha Pro funkcemi, které ale běžný uživatel možná ani tolik nepotřebuje. Konkurence je letos silná především ve vlastní stáji. Základní iPhone 17 totiž nikdy nebyl tak dobrý a tak blízko Pro modelu. Podrobnou recenzi iPhone 17 připravujeme. Pokud však chcete nejvíc funkcí, nejlepší výbavu, největší tělo od Applu, a peníze nejsou problém, iPhone 17 Pro Max si myslím, že splní vaše přání. Velký Pro Max začíná na 34 990 Kč, což je meziročně dokonce o tisícovku méně.
Klady
- Vylepšený fotoaparát
- Skvělá výdrž baterie
- Nové barevné varianty, které zaujmou
- Výkonný procesor A19 Pro s lepším chlazením
- Přepracovaný design
Zápory
- Hliníková konstrukce působí méně prémiově
- Vyšší váha a tloušťka oproti předchůdci
- Částečná absence černé barvy
- Málo AI funkcí s nedodanými Apple Intelligence funkcemi
Ceny
iPhone 17 Pro
- 256 GB – 32 990 Kč
- 512 GB – 38 990 Kč
- 1 TB – 44 990 Kč
iPhone 17 Pro Max
- 256 GB – 34 990 Kč
- 512 GB – 40 990 Kč
- 1 TB – 46 990 Kč
- 2 TB – 58 990 Kč
