Fotosouboj Pixel 10 Pro XL vs. iPhone 17 Pro Max fototest

iPhone 17 Pro Max vs. Pixel 10 Pro XL; zdroj: Dotekománie
Rozhodli jsme se porovnat jedny ze dvou nejlepších fotomobilů, které vyšly navíc letos v druhé polovině roku. Souboj je tak celkem fér. Porovnáme si Apple iPhone 17 Pro Max a Google Pixel 10 Pro XL. Který z nich fotí lépe? Zaměříme se i na noční scenérie, kde jsou rozdíly více patrné.
Fotí lépe Pixel 10 Pro XL nebo iPhone 17 Pro Max?
Na úvod si řekneme trochu něco o samotné fotovýbavě. Oba telefony mají velmi podobnou výbavu. Co se týče rozlišení a velikosti snímačů, tam opravdu není téměř rozdíl. Pixel má jinak řešenou optiku teleobjektivu, má periskopický objektiv s pětinásobným přiblížením, zatímco iPhone periskop nemá a nabízí o krapet menší čtyřnásobné přiblížení. Ultraširokoúhlý snímač má na Pixelu lepší světelnost.
Pixel 10 Pro XL
- Hlavní snímač – 50 Mpx, f/1.7, ohnisko 25mm, velikost snímače 1/1.31″
- Teleobjektiv 5x – 48 Mpx, f/2.8, ohnisko 113mm, velikost snímače 1/2.55″
- Ultrawide – 48 Mpx, f/1.7, úhel záběru 123 stupňů, velikost snímače 1/2.55″
iPhone 17 Pro Max
- Hlavní snímač – 48 Mpx, f/1.8, ohnisko 24mm, 1/1.28″
- Teleobjektiv 4x – 48 Mpx, f/2.8, ohnisko 100mm, 1/2.55″
- Ultrawide – 48 Mpx, f/2.2, ohnisko 13mm, úhel záběru 120 stupňů, velikost snímače 1/2.55″
Dost bylo ale teorie, pojďme se podívat na realitu. Fotili jsme vždy z ruky a na automatiku. V noci telefon automaticky použil noční režim, pokud usoudil, že je potřeba.
Hlavní snímač
Ve dne je úroveň detailů velmi podobná a to samé lze říci o HDR. Občas má Pixel trochu světlejší snímek, jindy zase iPhone. Barevný nádech se mi trochu více líbí u Pixelu, volí teplejší barvy.
Pixel 10 Pro XL (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo)
Pixel má na můj vkus fotky občas až příliš zelené a osobně preferuji v některém případě nočních snímků ty z iPhonu. Na druhou stranu Pixel dělá z noci více den a dokáže také lépe chytit světelné zářiče, jako je hezky vidět na snímku níže. Bílý nosič s logem banky je na iPhone už mírně přepálený.
Ultraširokoúhlý snímač
Tady se barevně zase oba telefony docela rozcházejí, zatímco iPhone 17 Pro Max má pěkně modré nebe, Pixel 10 Pro XL má zase hezčí barvu listí. V noci je pak tady na tom za mě Google telefon lépe, jeho fotky jsou světlejší a mají více detailů. To je hezky vidět třeba na snímku železničního přejezdu.
Teleobjektiv
Tady to není stoprocentně vyrovnaný souboj, jelikož Pixel má maličko větší přiblížení. Úroveň detailů je ale velmi podobná a opět vidíme žlutější podzimní fotky z Pixelu. Při větším osminásobném přiblížení lze pozorovat měkčí snímek na iPhone, zatímco Pixel ho více doostřil.
U nočních snímku to pak za mě není úplně jednoznačné. Občas se scéna povede lépe Pixel 10 Pro XL, občas iPhone 17 Pro Max. Barevný nádech opět Google telefon více ladil do zelených odstínů, což podle mě méně odpovídá realitě a fotka z jablečného telefonu se mi líbí více. Zatímco na fotce výše mi přijde Pixel o drobek ostřejší, na fotkách níže už naopak iPhone má za mě na vrch.
Jaké fotky z jakého mobilu preferujete vy? Jste tým Pixel, nebo iPhone?
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Vybavte se chytrými technologiemi: Alza Dny přináší výrazné slevy na lokátory i příslušenství pro mobily
Honor finišuje s e-sport řadou telefonů Win
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře