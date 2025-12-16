Fotosouboj Pixel 10 Pro XL vs. iPhone 17 Pro Max fototest

Fotosouboj Pixel 10 Pro XL vs. iPhone 17 Pro Max [fototest]2025-12-16T11:38:49+01:00
• 16. 12. 2025#Android #iOS

iPhone 17 Pro Max vs. Pixel 10 Pro XL; zdroj: Dotekománie

Rozhodli jsme se porovnat jedny ze dvou nejlepších fotomobilů, které vyšly navíc letos v druhé polovině roku. Souboj je tak celkem fér. Porovnáme si Apple iPhone 17 Pro Max a Google Pixel 10 Pro XL. Který z nich fotí lépe? Zaměříme se i na noční scenérie, kde jsou rozdíly více patrné.

Fotí lépe Pixel 10 Pro XL nebo iPhone 17 Pro Max?

Na úvod si řekneme trochu něco o samotné fotovýbavě. Oba telefony mají velmi podobnou výbavu. Co se týče rozlišení a velikosti snímačů, tam opravdu není téměř rozdíl. Pixel má jinak řešenou optiku teleobjektivu, má periskopický objektiv s pětinásobným přiblížením, zatímco iPhone periskop nemá a nabízí o krapet menší čtyřnásobné přiblížení. Ultraširokoúhlý snímač má na Pixelu lepší světelnost.

Pixel 10 Pro XL

  • Hlavní snímač – 50 Mpx, f/1.7, ohnisko 25mm, velikost snímače 1/1.31″
  • Teleobjektiv 5x – 48 Mpx, f/2.8, ohnisko 113mm, velikost snímače 1/2.55″
  • Ultrawide – 48 Mpx, f/1.7, úhel záběru 123 stupňů, velikost snímače 1/2.55″

iPhone 17 Pro Max

  • Hlavní snímač – 48 Mpx, f/1.8, ohnisko 24mm, 1/1.28″
  • Teleobjektiv 4x – 48 Mpx, f/2.8, ohnisko 100mm, 1/2.55″
  • Ultrawide – 48 Mpx, f/2.2, ohnisko 13mm, úhel záběru 120 stupňů, velikost snímače 1/2.55″

Dost bylo ale teorie, pojďme se podívat na realitu. Fotili jsme vždy z ruky a na automatiku. V noci telefon automaticky použil noční režim, pokud usoudil, že je potřeba.

Hlavní snímač

Ve dne je úroveň detailů velmi podobná a to samé lze říci o HDR. Občas má Pixel trochu světlejší snímek, jindy zase iPhone. Barevný nádech se mi trochu více líbí u Pixelu, volí teplejší barvy.

Pixel 10 Pro XL (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo)

PXL 20251101 093737415 4080x3072x IMG 6356 5712x4284x

PXL 20251101 094148656MP 4080x3072x 5008D47F 2BEB 437A B8BC FA56698FF886 1 102 o 2048x1536x

PXL 20251101 092801662 8160x6144x IMG 6346 5712x4284x

PXL 20251101 095144909 3072x4080x PXL 20251101 095144909 3072x4080x

PXL 20251101 095136135 3072x4080x PXL 20251101 095136135 3072x4080x

PXL 20251101 094213475 3072x4080x IMG 6363 5712x4284x

PXL 20250923 041750339 4080x3072x IMG 6923 5712x4284x

PXL 20250923 041803373MP 4080x3072x IMG 6927 5712x4284x

PXL 20250923 042044212 4080x3072x IMG 6931 4032x3024x

PXL 20250923 042539660 4080x3072x IMG 6934 5712x4284x

Hlavní snímač Pixel 10 Pro XL (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo); zdroj: Dotekománie

Pixel má na můj vkus fotky občas až příliš zelené a osobně preferuji v některém případě nočních snímků ty z iPhonu. Na druhou stranu Pixel dělá z noci více den a dokáže také lépe chytit světelné zářiče, jako je hezky vidět na snímku níže. Bílý nosič s logem banky je na iPhone už mírně přepálený.

PXL 20250923 042622612 4080x3072x IMG 6938 5712x4284x

PXL 20250923 042639428 4080x3072x IMG 6939 5712x4284x

PXL 20250923 040025755 4080x3072x IMG 6915 4032x3024x

PXL 20250923 041137651MP 4080x3072x IMG 6919 5712x4284x

Hlavní snímač Pixel 10 Pro XL (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo); zdroj: Dotekománie

 

Ultraširokoúhlý snímač

Tady se barevně zase oba telefony docela rozcházejí, zatímco iPhone 17 Pro Max má pěkně modré nebe, Pixel 10 Pro XL má zase hezčí barvu listí. V noci je pak tady na tom za mě Google telefon lépe, jeho fotky jsou světlejší a mají více detailů. To je hezky vidět třeba na snímku železničního přejezdu.

PXL 20251101 094154040 4080x3072x IMG 6360 5712x4284x

PXL 20251101 092844605 4080x3072x IMG 6347 5712x4284x

PXL 20251101 093747901 4080x3072x IMG 6357 5712x4284x

PXL 20250923 041753220 4080x3072x IMG 6924 5712x4284x

PXL 20250923 041759832 4080x3072x IMG 6926 5712x4284x

PXL 20250923 042052531 4080x3072x IMG 6932 4032x3024x

PXL 20250923 042544246 4080x3072x IMG 6936 4032x3024x

PXL 20250923 041132787 4080x3072x IMG 6916 5712x4284x

Ultraširokoúhlý snímač Pixel 10 Pro XL (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo); zdroj: Dotekománie

 

Teleobjektiv

Tady to není stoprocentně vyrovnaný souboj, jelikož Pixel má maličko větší přiblížení. Úroveň detailů je ale velmi podobná a opět vidíme žlutější podzimní fotky z Pixelu. Při větším osminásobném přiblížení lze pozorovat měkčí snímek na iPhone, zatímco Pixel ho více doostřil.

PXL 20251101 093012687 4080x3072x IMG 6354 5712x4284x

PXL 20251101 093052517 4080x3072x IMG 6355 4032x3024x

PXL 20251101 094307305 3072x4080x IMG 6365 5712x4284x

PXL 20251101 094638108 3072x4080x IMG 6373 5712x4284x

PXL 20251101 093806517 4080x3072x IMG 6359 5712x4284x

PXL 20251101 094513622 4080x3072x IMG 6372 4032x3024x

PXL 20250923 041812329 4080x3072x IMG 6929 5712x4284x

U nočních snímku to pak za mě není úplně jednoznačné. Občas se scéna povede lépe Pixel 10 Pro XL, občas iPhone 17 Pro Max. Barevný nádech opět Google telefon více ladil do zelených odstínů, což podle mě méně odpovídá realitě a fotka z jablečného telefonu se mi líbí více. Zatímco na fotce výše mi přijde Pixel o drobek ostřejší, na fotkách níže už naopak iPhone má za mě na vrch.

PXL 20250923 042108717 4080x3072x IMG 6933 4032x3024x

PXL 20250923 042553432 4080x3072x IMG 6937 4032x3024x

PXL 20250923 041146968 4080x3072x IMG 6921 5712x4284x

Teleobjektiv Pixel 10 Pro XL (vlevo) vs. iPhone 17 Pro Max (vpravo); zdroj: Dotekománie

Jaké fotky z jakého mobilu preferujete vy? Jste tým Pixel, nebo iPhone?

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vyplatí se robot za 30 tisíc? Zkušenosti s Roborock Saros 10R

💡ANKETA: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Miroslav Růžička

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
Satechi
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat