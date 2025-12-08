Realme chystá novou generaci série Narzo

Realme Narzo 90 5G | Zdroj: 91mobiles

Čínská firma Realme po 8 měsících od uvedení produktové řady Narzo 80 připravuje její další pokračování, které aktuálně přibližuje teprve první únik. Nejnovější spekulace posílají základního zástupce s názvem Narzo 90 do segmentu střední třídy, kam výrobci většinou směřují podobně vybavené telefony. Chystaná novinka se nyní ještě ukrývá pod kódovým označením RMX5111.

Žádný luxus

Přední část by měl zabrat 6,78palcový OLED displej. Zároveň dostane Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Vnitřní sestavu údajně složí z čipové sady Dimensity 7300 od MediaTeku, tři různých velikostí operační paměti RAM (6/8/12 GB) nebo dvou variant kapacity interního úložiště (128/256 GB). O celkovou výdrž se postará bateriový článek s kapacitou 6 500 mAh.

Samozřejmostí bude nasazená technologie rychlého 80W nabíjení přes USB-C port. Následně zveřejněný obrázek odhaluje tři objektivy fotoaparátu v zadní části, kde hlavní slovo nejspíš dostane 50MPx objektiv. Naopak podrobnosti kolem selfie kamerky nejsou prozatím upřesněny. Ve finále se na prodejní pulty dostanou dvě barevné možnosti (černá, zlatá), ale za doposud neznámé cenovky.

Výrobce s velkou pravděpodobností nebude čekat do dubna, aby dodržel roční rozestup mezi jednotlivými generacemi. V kuloárech se totiž mluví o dřívějším představením.

Zdroje: gsmarena.com, 91mobiles.com

