Sluchátka TicNote Pods mají 4G, ale na stahování hudby to není

Na trhu se sem tam objeví zařízení, které kombinuje poprvé nějaké technologie. Tentokrát zde máme sluchátka TicNote Pods od Mobvoi, která mají navíc i LTE, tedy podporují 4G sítě.
TicNote Pods
Na první pohled se jedná o poměrně standardní sluchátka za ucho, ale to hlavní se ukrývá v samotné krabičce, jelikož je vybavena eSIM a připojením k LTE sítím. Bohužel zde není podpora pro streamovací služby, jak byste možná očekávali. Mobilní připojení k internetu mají sluchátka TicNote Pods hlavně kvůli AI.
Právě TicNote Pods nabízí možnost zaznamenávání poznámek a hlavně k živému přepisu, případně k nějakým úkonům. Samotná krabička má 32GB úložiště, ale vše je synchronizované s cloudovým prostorem. Pokud jde o samotný přepis a případně zaznamenávání nebo práci, tak sluchátka zvládnou 5 hodin práce, s krabičkou pak 25 hodin. Mimo jiné, i sama krabička umí nahrávat, jelikož má zabudované mikrofony. Pokud jde o běžný poslech hudby, tak se nabízí doba 40 hodin.
Vše je postaveno na Shadow AI, což platforma postavená na jiných AI nástrojích od Googlu, OpenAI a dalších. Bohužel je zde několik omezení. Ačkoliv dle výrobce je podpora mobilních sítí v Česku, tak chybí podpora češtiny. Sice výrobce slibuje přidávání jazyků, ale v tuto chvíli se jedná spíše o mínus.
Mobvoi rozjelo kampaň pro tato sluchátka na Kickstarter. Rozhodně se jedná o zajímavý koncept, ale možná někdo posune běžná sluchátka dál v podobném duchu, ale místo AI nabídne spíše mobilní připojení pro streamování hudby.
