ZTE do Evropy posílá nezajímavý 5G tablet

ZTE Pad X1102N | Zdroj: Plus
Čínská firma ZTE si pro své zákazníky z Evropy připravila nový tablet. Novinka začíná jednotlivé trhy dobývat pod označením Pad X1102N. Po stránce výbavy by měl bez problému uspokojit běžné uživatele. Jedinou menší kaňkou na kráse se stává kapacita baterie, kterou již převálcuje nejeden telefon v obchodech při dnešních poměrech.
Přírůstek pro masy
Do přední části se dostal 11palcový IPS LCD displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Na případné videohovory využijete základní 5MPx kamerku. Hardwarovou stránkou spojuje čipová sada T8100 od Unisoc, 6GB operační paměť RAM (+ 10 GB virtuálně) vedle 256GB interního úložiště bez podpory paměťových microSD karet.
Baterie o velikosti 7 670 mAh podporuje technologii rychlého 21W nabíjení. Dozadu byl nasazen pouze jeden 13MPx objektiv fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou. Součástí softwaru je operační systém Android 15.
Mezi ostatní prvky výbavy lze zařadit technologii NFC, 3,5mm audio jack, systém čtyř reproduktorů s technologií DTS a podporu 5G sítí u datových přenosů. K dispozici bude jen jedno barevné provedení (šedé).
Polský mobilní operátor Plus nabízí tento model za cenu v přepočtu 5 167 Kč. Další trhy mohou následovat v nejbližší době.
Zdroje: gsmarena.com, plus.pl, techno-senior.com
