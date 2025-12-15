ZTE do Evropy posílá nezajímavý 5G tablet

ZTE do Evropy posílá nezajímavý 5G tablet2025-12-15T20:00:10+01:00
• 15. 12. 2025#Android #Ostatní

ZTE Pad X1102N | Zdroj: Plus

Čínská firma ZTE si pro své zákazníky z Evropy připravila nový tablet. Novinka začíná jednotlivé trhy dobývat pod označením Pad X1102N. Po stránce výbavy by měl bez problému uspokojit běžné uživatele. Jedinou menší kaňkou na kráse se stává kapacita baterie, kterou již převálcuje nejeden telefon v obchodech při dnešních poměrech.

Přírůstek pro masy

Do přední části se dostal 11palcový IPS LCD displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Na případné videohovory využijete základní 5MPx kamerku. Hardwarovou stránkou spojuje čipová sada T8100 od Unisoc, 6GB operační paměť RAM (+ 10 GB virtuálně) vedle 256GB interního úložiště bez podpory paměťových microSD karet.

zte pad x1102n 3 1400x900x zte pad x1102n 2 1600x900x

ZTE Pad X1102N | Zdroj: Techno Senior

Baterie o velikosti 7 670 mAh podporuje technologii rychlého 21W nabíjení. Dozadu byl nasazen pouze jeden 13MPx objektiv fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou. Součástí softwaru je operační systém Android 15.

Mezi ostatní prvky výbavy lze zařadit technologii NFC, 3,5mm audio jack, systém čtyř reproduktorů s technologií DTS a podporu 5G sítí u datových přenosů. K dispozici bude jen jedno barevné provedení (šedé).

Polský mobilní operátor Plus nabízí tento model za cenu v přepočtu 5 167 Kč. Další trhy mohou následovat v nejbližší době.

zte pad x1102n 1 1200x900x

ZTE Pad X1102N | Zdroj: Techno Senior

Zdroje: gsmarena.com, plus.pl, techno-senior.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vyplatí se robot za 30 tisíc? Zkušenosti s Roborock Saros 10R

💡ANKETA: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

Satechi
Dotekomanie Premium
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat