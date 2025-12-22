HMD přinese 2. generaci modelu Vibe

22. 12. 2025

HMD Vibe 2 | Zdroj: Gizmochina

Modelová řada Vibe od společnosti HMD se může těšit na rozšíření o jednoho zástupce, který díky své vlastní výbavě bude patřit do základní třídy. Přírůstek ponese přesný název Vibe 2 a ten hlavně nemá podporovat sítě 5. generace. Čínský producent si před širokou veřejností neuhlídal téměř všechny klíčové specifikace včetně konečné podoby.

Běžný základ

Všechny informace přináší účet HMD_MEME’S na síti X, u kterého většinou nedochází k mýlce. Přední stranu by měl zabrat 6,75palcový IPS LCD displej s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Vnitřní část vyplní čipová sada T7200 od firmy Unisoc, k němuž se připojí 4GB operační paměť RAM. Dále půjde vybírat ze dvou velikostí interního úložiště – 128/256 GB.

HMD Vibe 2 4G 1614x1200x

HMD Vibe 2 | Zdroj: Gizmochina

Navíc oba případy budou zřejmě podporovat paměťové microSD karty do velikosti 256 GB. Sestavu zadních fotoaparátů složí z hlavního 50MPx a dvou pomocných objektivů (2 + 0,8 MPx). Dopředu ještě nasadí 5MPx selfie kamerku v obyčejném „Waterdrop“ výřezu. Celkovou výdrž má udávat 5 000mAh článek baterie doplněný o technologii rychlého 10W nabíjení. Softwarovou stránku zastoupí operační systém Android 15.

V obchodech na výběr budou dvě barevné možnosti (černá, zlatá). Nicméně datum oficiálního představení či prodejní cenu zatím nikdo nezmínil.

Zdroj: gizmochina.com

