Oppo poprvé představí verzi Pro Mini

Oppo poprvé představí verzi Pro Mini2025-12-22T13:32:33+01:00
• 22. 12. 2025#Android #Smartphony

Oppo Reno15 Pro | Zdroj: Oppo

Aktuální generace řady Reno15 se dočká daleko více zařízení, než jak tomu bylo v předchozích případech. Čínská firma Oppo pravděpodobně připravuje model Reno15 Pro Max a aktuální únik přibližuje dalšího zástupce s přívlastkem Pro Mini. Kompaktních telefonů není na mobilním trhu nikdy dost, přičemž nasazená výbava mu předpovídá světlou budoucnost.

Prémiový kompakt

Reno15 Pro Mini by se měl venku ukázat s 6,32palcovým AMOLED panelem, který nabídne 1,5K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Ke všemu kolem displeje mají ještě být pouze 1,6mm rámečky. Hlavní výkon zajistí čipová sada Dimensity 8450 z dílny MediaTeku.

Oppo Reno15 Pro 2880x1332x

Oppo Reno15 Pro | Zdroj: Oppo

Velikost bateriového článku neznáme, ale alespoň získá technologii rychlého 80W nabíjení a bezdrátové dobíjení o neupřesněné rychlosti. Konstrukce potěší tloušťkou 7,99 mm a certifikací odolnosti IP69. Záda potažená odolným sklem zaberou tři objektivy fotoaparátu, kde se ukáže jeden 200MPx snímač a k tomu dva 50MPx senzory (ultraširokoúhlý + teleobjektiv).

Milovníky selfie snímků bude údajně čekat 50MPx kamerka. Na prodejní pulty dorazí minimálně bílá varianta. Nejpozději v lednu by mohlo dojít k oficiálnímu představení. Do té doby bychom se mohli dočkat nových úniků, které více přiblíží celé toto zařízení.

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

iPhone Air je past? Ztrácí hodnotu rekordním tempem (až 48 %!)

💡ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji odemykáte svůj telefon?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
Satechi
nejpripojeni
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat