Oppo poprvé představí verzi Pro Mini

Oppo Reno15 Pro | Zdroj: Oppo
Aktuální generace řady Reno15 se dočká daleko více zařízení, než jak tomu bylo v předchozích případech. Čínská firma Oppo pravděpodobně připravuje model Reno15 Pro Max a aktuální únik přibližuje dalšího zástupce s přívlastkem Pro Mini. Kompaktních telefonů není na mobilním trhu nikdy dost, přičemž nasazená výbava mu předpovídá světlou budoucnost.
Prémiový kompakt
Reno15 Pro Mini by se měl venku ukázat s 6,32palcovým AMOLED panelem, který nabídne 1,5K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Ke všemu kolem displeje mají ještě být pouze 1,6mm rámečky. Hlavní výkon zajistí čipová sada Dimensity 8450 z dílny MediaTeku.
Velikost bateriového článku neznáme, ale alespoň získá technologii rychlého 80W nabíjení a bezdrátové dobíjení o neupřesněné rychlosti. Konstrukce potěší tloušťkou 7,99 mm a certifikací odolnosti IP69. Záda potažená odolným sklem zaberou tři objektivy fotoaparátu, kde se ukáže jeden 200MPx snímač a k tomu dva 50MPx senzory (ultraširokoúhlý + teleobjektiv).
Milovníky selfie snímků bude údajně čekat 50MPx kamerka. Na prodejní pulty dorazí minimálně bílá varianta. Nejpozději v lednu by mohlo dojít k oficiálnímu představení. Do té doby bychom se mohli dočkat nových úniků, které více přiblíží celé toto zařízení.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
