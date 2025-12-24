Co zajímavého Epico letos nabízí pro iPhone 17 a nejen ten?

Epico příslušenství; zdroj: Dotekománie
Český výrobce příslušenství nejen pro iPhone uvedl poslední měsíce na trh několik zajímavých novinek. Pojďme se podívat, co se k nám dostalo. Vyzkoušeli jsme například powerbanky s bezdrátovým nabíjením, nové kožené kryty, magnetické kabely a nevšední popruh.
Nové kryty na iPhone 17 Pro
Na iPhone 17 Pro Epico připravilo několik obalů, k nám se konkrétně dostaly dva kousky. Začneme Leather Pro Mag+ Case. To je kožený obal a dalo by se říct, že se jedná o takovou alternativu k těm originálním. Ty totiž Apple už nevyrábí. My jsme na test dostali hnědou verzi, která pěkně ladí s oranžovým iPhonem. Na výběr je však ještě černá a modrá. Samotný materiál je příjemný na dotek.
Potěší hliníková tlačítka a také vestavěná ploška pro ovládání fotoaparátu. Samozřejmě tu máme také magnety s podporou Qi2. Na zádech kolem modulu fotoaparátu se nachází hliníkový rámeček. Při položení na stůl se tak samotné objektivy telefony nedotýkají povrchu, což je moc fajn.
Druhým novým krytem je HeroMatte Pro Mag+ Case. Ten je vyroben z materiálu TPU, což je takový pružnější plast. Rám pouzdra je ale pevný a na zádech je pak obal částečně průhledný se zvýrazněním kolečka pro MagSafe. Na test se nám dostala verze, kde kroužek MagSafe překrývá Apple logo, ale ono to není ani tolik vidět. V prodeji ale bude také opravená verze, kde kolečko nebude celé a Apple logo bude vidět.
Samotný obal má podobné vlastnosti jako předchozí kožený. Máme tu také hliníková tlačítka, vestavěnou plošku pro Camera Control nebo plnou podporu Qi2. Výrobce se zde navíc chlubí ochranou pro pád ze dvou metrů dle SGS testu. Potěšující zprávou je mnoho barev. My na test dostali hnědou, ale v nabídce je ještě fialová, růžová, šedá, černá, modrá, oranžová a světle modrá. Barvy jsou dostupné dle modelů.
Powerbanka
Dále nám Epico zaslalo jednu ultratenkou a malou powerbanku UltraPack Slim 3000mAh Alu Mag+ Wireless Power Bank EM31 na záda iPhone nebo jiného telefonu s Qi2 magnety. Tato konkrétně je opravdu tenoučká a kvůli tomu má kapacitu jen 3000 mAh. Hodí se tak spíš na telefony jako iPhone Air nebo základní iPhone. Ty mají obvykle menší baterii. Pro iPhone 17 Pro Max s 5000 mAh to je spíš na takové nouzové dobití, dodá zhruba kolem 40 procent.
Kabel a popruh v jednom
Tohle je velmi zajímavá novinka, která je asi spíše pro opačné pohlaví. Jedná se o USB-C kabel, který je zároveň šňůrka na krk s uchycením telefonu. Může se to tak hodit, místo obyčejného popruhu máte neustále po ruce kabel pro nabíjení a i datový přenos USB 2.0. Nabíjet lze výkonem až 60 W. K dispozici jsou tři barevné provedení – béžová, fialová a černá. Potěší také nastavitelná délka od 80 do 145 cm.
Magnetický kabel
Tohle je poměrně populární záležitost v poslední době. Magnetický kabel, který se tak vlastně nikdy nezamotá. Epico ho přináší pod názvem UltraLink 240W Magnetic Cable. Jak název napovídá, výkon je zde 240 W. Přenos dat je však pouze USB 2.0. Délka kabelu činí 1,5 metru. Povrch kabelu je pak příjemný a látkový.
Ochranná skla
Nakonec tu pro dnešní článek máme dvě skla. Epico jich má mnoho, na test se nám dostalo pro srovnání AntiReflective Glass 3D a ImpactCeramic Glass 3D. Jedno nabízí antireflexní povrch, zatímco druhé vyšší odolnost, jelikož se jedná o keramické sklo. To má vydržet pád kovové koule o hmotnosti 500 g z výšky 2 metrů. Obě skla tak mají nějakou přidanou hodnotu a zde budete asi hodně záležet na vašich preferencích.
Příslušenství začínáme testovat, tento článek tak berte spíše jako první dojmy.
