Android Auto: Aktualizace designu přehrávače hudby se zaměří na praktičnost

2025-12-24T09:50:05+01:00
• 25. 12. 2025#Android

Zdroj: Dotekomanie.cz

Kolem Android Auto se stále něco děje, například se chystá funkce Cast. Než dojde k nějakému posunu, objevuje se nový design u aplikace pro přehrávání audia. Změny nejsou jen grafické.

Lepší ovládání?

Aktuální design je sice dostatečně funkční, i tak může být lehce nepraktický, zejména při řízení. Hlavní tlačítko pro spuštění a pozastavení je uprostřed a po stranách jsou další. V novém designu dojde k přeuspořádání, kde hlavní obrázek skladby nebo alba se přesune na pravou stranu, přičemž na levé straně bude na prvním místě pauza.

Android Auto Existing media player UI 1 1536w 729hjpg 1536x729x Android Auto New media player UI with wavy progress bar 2 1536w 720hjpg 1536x720x

Aktuální vs. nadcházející; Zdroj: androidauthority

Co mě osobně potěšilo, je právě přidání dalších tlačítek, zejména pro spuštění rádia z aktuální skladby. To v základním zobrazení není. Na obrázku výše je pak vidět tlačítko pro přidání do seznamu a pak pro opakování, ale to asi bude variabilní. I widget dozná změny, jak je vidět níže.

Android Auto Existing media player UI 2 1536w 735hjpg 1536x735x Android Auto New media player UI with wavy progress bar 1 1536w 725hjpg 1536x725x

Aktuální vs. nadcházející; Zdroj: androidauthority

Zde se nabídne jen přeuspořádání tlačítek, ale asi je podstatnější, že dojde ke zvětšení toho hlavního. Současně si můžete všimnout, že ukazatel časové stopy dozná grafické změny. Zatím ale nevíme, kdy bude nová podoba dostupná. Už nyní ji ale mohou někteří mít v rámci testování.

Zdroj: androidauthority.com

