Tipy na Black Friday: Slevy až 42 % na elektrokola, koloběžky a cyklo elektroniku
2025-11-12T17:00:10+01:00
• 12. 11. 2025#Ostatní

Společnost Alza spustila svou podzimní vlnu slev v rámci akce Black Friday, která se tradičně zaměřuje na celý sortiment, včetně segmentu e-mobility a sportovní elektroniky. Pro uživatele, kteří zvažují pořízení nového osobního dopravního prostředku, nebo upgrade stávající cyklistické výbavy, se otevírá možnost získat produkty se slevami dosahujícími až 42 %.

E-mobilita: Elektrokola a Koloběžky s Výraznou Úsporou

Jedním z nejvíce zlevněných segmentů jsou v letošním ročníku e-mobility produkty, které zaznamenávají stoupající popularitu v městském i rekreačním provozu. Nejvyšší úspory, až 42 %, lze najít u vybraných modelů elektrokol, které pokrývají škálu od horských e-biků až po skládací modely ideální pro dojíždění. Neméně zajímavé jsou i elektrické koloběžky, které jsou nyní dostupné se slevou až 39 %, což je činí cenově dostupnější variantou pro rychlý a ekologický pohyb ve městech.

Vybrané produkty v kategorii Elektrokola (Sleva až 42 %)

Vybrané produkty v kategorii Elektrické koloběžky (Sleva až 39 %)

Cyklistická Technika: Navigace a Měřiče Výkonu

Akce Black Friday na Alze se dotýká i doplňkového vybavení pro vášnivé cyklisty. Pro ty, kteří se orientují na tréninková data, navigaci a přesné měření výkonu, je připravena nabídka cyklocomputerů a cyklonavigací se slevou až 35 %. Tato zařízení umožňují efektivnější plánování tras, sledování metrik v reálném čase a následnou analýzu výkonu.

Vybrané produkty v kategorii Cyklocomputery a cyklonavigace (Sleva až 35 %)

Je nutné zdůraznit, že akce Black Friday je časově i kusově omezená. Zákazníci by měli s nákupem neotálet, jelikož nejžádanější produkty v kategoriích e-mobility a cyklistiky bývají vyprodané v řádu hodin nebo dnů. Pro zajištění nejlepší ceny a dostupnosti doporučuje Alza průběžně sledovat aktuální stav.

Více informací a kompletní nabídku zlevněného zboží naleznete přímo na webu Alza.cz: alza.cz/black-friday

