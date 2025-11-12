Tipy na Black Friday: Slevy až 42 % na elektrokola, koloběžky a cyklo elektroniku

Společnost Alza spustila svou podzimní vlnu slev v rámci akce Black Friday, která se tradičně zaměřuje na celý sortiment, včetně segmentu e-mobility a sportovní elektroniky. Pro uživatele, kteří zvažují pořízení nového osobního dopravního prostředku, nebo upgrade stávající cyklistické výbavy, se otevírá možnost získat produkty se slevami dosahujícími až 42 %.
E-mobilita: Elektrokola a Koloběžky s Výraznou Úsporou
Jedním z nejvíce zlevněných segmentů jsou v letošním ročníku e-mobility produkty, které zaznamenávají stoupající popularitu v městském i rekreačním provozu. Nejvyšší úspory, až 42 %, lze najít u vybraných modelů elektrokol, které pokrývají škálu od horských e-biků až po skládací modely ideální pro dojíždění. Neméně zajímavé jsou i elektrické koloběžky, které jsou nyní dostupné se slevou až 39 %, což je činí cenově dostupnější variantou pro rychlý a ekologický pohyb ve městech.
Vybrané produkty v kategorii Elektrokola (Sleva až 42 %)
- Olpran Falco 29″ 19″ (-40 %)
- Olpran Tilia 28″ 19″ (-30 %)
- Levit Sokor Bosch CX 16,5″ (-20 %)
- Youin Everest M (-32 %)
- Levit Nefel 5 Bosch 500 L (-35 %)
- Olpran Cabro 29″ 19″ (-42 %)
- Olpran Cabro 29″ 21″ (-42 %)
- Další slevy najdete zde
Vybrané produkty v kategorii Elektrické koloběžky (Sleva až 39 %)
- Acer Predator ES Storm (-20 %)
- Ninebot KickScooter MAX G2 E by Segway (-31 %)
- Segway eKickScooter ZT3 Pro E (-10 %)
- Eljet Falcon MAX Pro (-34 %)
- Eljet Falcon Pro (-38 %)
- Sencor Scooter X20 Off-road (-39 %)
- Další slevy najdete zde
Cyklistická Technika: Navigace a Měřiče Výkonu
Akce Black Friday na Alze se dotýká i doplňkového vybavení pro vášnivé cyklisty. Pro ty, kteří se orientují na tréninková data, navigaci a přesné měření výkonu, je připravena nabídka cyklocomputerů a cyklonavigací se slevou až 35 %. Tato zařízení umožňují efektivnější plánování tras, sledování metrik v reálném čase a následnou analýzu výkonu.
Vybrané produkty v kategorii Cyklocomputery a cyklonavigace (Sleva až 35 %)
- Garmin Edge Explore 2 + voucher Topo Czech PRO (- 6 %)
- Magene C606 (-20 %)
- Sigma BC 10.0 WR (-16 %)
- Garmin Varia RTL 515 (-12 %)
- Sigma BC 5.0 WL ATS (-34 %)
- Sigma ROX 11.1 EVO SENSOR SET (-35 %)
- Lezyne SUPER PRO GPS BLACK (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Je nutné zdůraznit, že akce Black Friday je časově i kusově omezená. Zákazníci by měli s nákupem neotálet, jelikož nejžádanější produkty v kategoriích e-mobility a cyklistiky bývají vyprodané v řádu hodin nebo dnů. Pro zajištění nejlepší ceny a dostupnosti doporučuje Alza průběžně sledovat aktuální stav.
Více informací a kompletní nabídku zlevněného zboží naleznete přímo na webu Alza.cz: alza.cz/black-friday
