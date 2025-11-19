WhatsApp se v EU propojí s BirdyChat a Haiket, jedná se o první krok k interoperabilitě

Zdroj: Grok
Společnost Meta oficiálně oznámila, že aplikace BirdyChat a Haiket se stanou prvními externími platformami, jež budou v rámci Evropské unie propojeny s WhatsAppem. Tato novinka je přímou reakcí na pravidla Digital Markets Act (DMA), která od roku 2023 zavazují dominantní digitální platformy k otevřenější komunikaci s konkurencí.
WhatsApp se propojuje s externími platformami
Uživatelé WhatsAppu budou moci posílat zprávy, obrázky, hlasové zprávy, videa a soubory uživatelům na BirdyChat a Haiket, a to bez ohledu na to, zda používají Android nebo iOS. Interoperabilita nebude povinná – funkci bude možné zapnout nebo vypnout v nastavení, jakmile se uživatelům objeví upozornění o dostupnosti propojení.
Každá aplikace, která chce s WhatsApp spolupracovat, musí splňovat přísné požadavky na end-to-end šifrování, jak to vyžaduje legislativa DMA. Meta během posledních měsíců provedla malé testovací nasazení, aby ověřila technickou funkčnost mezi platformami.
Skupinové chaty s více aplikacemi? Ano, ale až později
Meta také potvrdila, že plánuje umožnit vytváření skupinových chatů mezi uživateli různých aplikací. Tato funkce však nebude dostupná při prvním spuštění a bude nasazena až poté, co partneři připraví potřebnou podporu. To znamená, že prozatím budou možné jen jednotlivé konverzace mezi uživateli různých platforem.
Tato změna je zásadním krokem k otevřenějšímu a svobodnějšímu digitálnímu prostředí, které odstraňuje závislost na jediné aplikaci. Uživatelé už nebudou muset přecházet mezi několika aplikacemi, aby komunikovali s různými lidmi – chaty budou fungovat napříč platformami.
Zavádění této funkce bude probíhat postupně během několika měsíců a bude výhradně dostupné v rámci Evropské unie, v souladu s požadavky DMA. Meta zároveň oznámila, že plánuje dále rozšiřovat spolupráci s dalšími aplikacemi.
