Vivo Y19 5G je základní novinka se zvýšenou odolností

Vivo sem tam představí velmi zajímavé kousky zapadající do vyšších tříd, jako třeba Vivo X200s a Vivo X200 Ultra. Dnes zde ale máme základní mobil, který se spíš snaží nalákat na svou cenu a odolnost. Novinka se jmenuje Vivo Y19 5G.

Aspoň odolný

Už jde o několikátý model této řady a Vivo Y19 5G nějak zvláště nevybočuje. Nabízí se větší displej s nízkým rozlišením a poměrně slabá fotografická výbava. To jsou asi největší mínusy novinky. Co se týče baterie, nabízí se 5500 mAh, což je na dnešní dobu takový lehký nadstandard. Nečekejte rychlé nabíjení, je zde jen 15 W.

Jak už název napovídá, je zde podpora pro sítě páté generace, a to díky procesoru Dimensity 6300. Jen je velká škoda, že došlo na použití staré technologie pro úložiště. eMMC 5.1 by mělo už zmizet z trhu a výrobci by se měli zaměřit jen na UFS. Vivo hodně láká na nejrůznější AI funkce, ale to není tak překvapení, spíše zaběhnutá praxe.

Vivo Y19 5G prošlo vojenskou certifikací, takže by mělo vydržet náročnější podmínky. Je zde i IP64, takže vydrží setkání s vodou, jen to není na ponoření. V tuto chvíli není stanovena cena, ale výrobce si nemůže žádat vysokou sumu, jinak by Vivo Y19 5G nebyl konkurence schopný.

Specifikace Vivo Y19 5G

displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD

procesor: Dimensity 6300

RAM: 4/6 GB

úložiště: 64/128 GB

Android 15 + Funtouch OS 15

Dual SIM

Foťáky: zadní – 13 MPx 0,08 MP přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů na straně

MIL-STD 810H, IP64

5G, Bluetooth 5.4, WiFi 5, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS

baterie: 5500 mAh + 15W

