Zdroj: Vivo

Vivo již uvedlo smartphony Y19, Y19e, Y19s, Y19 5G a Y19s Pro. Nyní zde máme další přírůstek Vivo Y19s GT 5G, kde v podstatě samotný název klame, nebo byste minimálně očekávali něco jiného.

Zbytečné GT

Společnosti většinou do této chvíle používají přívlastek GT u mobilů, které mají nadstandardní výkon, případně jiné specifikace se zaměřením na hráče her. Zde byste tedy automaticky očekávali nějaké super specifikace, minimálně na danou cenovou třídu, ale to se zde neděje. Vivo Y19s GT 5G je podprůměrný mobil s podporou sítí páté generace.

Ostatně už jen použití úložiště typu eMMC 5.1 a operačních pamětí LPDDR4X jasně svědčí o tom, že zde nelze očekávat nadstandardní výkon. Základem je zde Dimensity 6300 a displej má pouze HD rozlišení. Fotografická výbava je spíše podprůměrná.

Aspoň tedy baterie má trochu více energie, než je běžné. Bonusem je pak zvýšená odolnost vůči vodě a prachu. Cena Vivo Y19s GT 5G začíná v přepočtu přibližně na 2600 Kč, což by asi tak odpovídalo výbavě.

Specifikace Vivo Y19s GT 5G

displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz, až 570 nitů

procesor: Dimensity 6300

RAM: 6/8 GB LPDDR4X

úložiště: 128/256 GB eMMC 5.1

Android 15 + Funtouch OS 15

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx 0,08 MP přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů na straně

IP64

5G, Bluetooth 5.4, WiFi 5, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC

rozměry: 167,30 × 76,95 × 8,19 mm; 199 gramů

baterie: 5500 mAh + 15W

Zdroj: gizmochina.com



Domů Články Vivo Y19s GT 5G se tváří jako herní mobil

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Předchozí článek Nově v českých obchodech – Flip, Fold a Nothing Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Jak si nejčastěji financujete nákup nového telefonu? Platím rovnou celou částku

Na splátky přes operátora nebo obchod

Kupuju z druhé ruky (bazar, repasovaný)

Dostávám telefon od firmy

Dostávám jako dárek od rodiny/přátel Nahrávání ... Nahrávání ...