Novinky Realme C85 a C85 Pro mají 7000mAh baterie

Zdroj: Realme
Po několika únicích jsme se dočkali oficiálního uvedení modelů Realme C85 a Realme C85 Pro. Sice byste si takto řekli, že Pro model bude mít lepší specifikace v několika oblastech, ale rozdílů je zde poměrně mnoho. Co se ale neliší, je samotný design.
Realme C85 Pro a Realme C85
Obě novinky sdílí některé specifikace, jako je třeba baterie. U obou je použita nová technologie s kapacitou 7000 mAh s podporou 45W nabíjení. Mají i netradiční certifikaci IP69 Pro, což Realme vysvětluje tak, že mobily vydrží 60 dnů ve vodě do hloubky 0,5 metru. Případně mají zvládnout i hloubku 6 metrů na dobu do 30 minut.
Realme C85 Pro; Zdroj: Realme
Realme C85 Pro se chlubí velmi jasným displejem, dosahuje lokálně až na hodnotu 4000 nitů, ale o výkon se stará Snapdragon 685 s podporou jen LTE. Naopak u Realme C85 najdete podporu 5G, jenže displej už nemá Full HD+ rozlišení, byť tedy dosahuje na obnovovací frekvenci 144 Hz. S tím ale souvisí nižší jas.
Realme C85; Zdroj: Realme
Realme C85 a Realme C85 mají stejnou fotografickou výbavu. Respektive Realme uvádí, že na zadní straně jsou tři foťáky, přičemž hlavní má 50 MPx. Specifikace dalších dvou nejsou uvedené.
Realme C85 v základní verzi vychází na 5 200 Kč, Realme C85 Pro pak na 6 200 Kč. S takovou konfigurací to ale nebudou mít mobily jednoduché. Zatím si musíme počkat, kdy a jestli se oba modely dostanou do Česka.
Specifikace Realme C85 Pro
- procesor: 6,8 palců, 2344 x 1080 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 4000 nitů
- procesor: Snapdragon 685
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Android 15 + realme 6.0
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- IP69 Pro (60 dní v 0,5 metru, 6 metrů na 30 minut), MIL-STD 810H
- LTE, WiFi 5, Bluetooth, NFC, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- rozměry: 164,4 x 77,99 x 8,09 mm; 205 gramů
- baterie: 7000 mAh + 45W
Specifikace Realme C85 5G
- procesor: 6,8 palců, 1570 x 720 pixelů, LCD, 144 Hz, až 4000 nitů
- procesor: Dimensity 6300
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Android 15 + realme 6.0
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- ? MPx
- ? MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- IP69 Pro (60 dní v 0,5 metru, 6 metrů na 30 minut), MIL-STD 810H
- 5G, WiFi 5, Bluetooth, NFC, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- rozměry: 166,07 x 77,93 x 8,38 mm; 215 gramů
- baterie: 7000 mAh + 45W
Zdroj: gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Vivo Y19s 5G – velká baterie a 5G to nezachrání
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře