Novinky Realme C85 a C85 Pro mají 7000mAh baterie
2025-11-02T18:00:50+01:00
• 2. 11. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Realme

Po několika únicích jsme se dočkali oficiálního uvedení modelů Realme C85 a Realme C85 Pro. Sice byste si takto řekli, že Pro model bude mít lepší specifikace v několika oblastech, ale rozdílů je zde poměrně mnoho. Co se ale neliší, je samotný design.

Realme C85 Pro a Realme C85

Obě novinky sdílí některé specifikace, jako je třeba baterie. U obou je použita nová technologie s kapacitou 7000 mAh s podporou 45W nabíjení. Mají i netradiční certifikaci IP69 Pro, což Realme vysvětluje tak, že mobily vydrží 60 dnů ve vodě do hloubky 0,5 metru. Případně mají zvládnout i hloubku 6 metrů na dobu do 30 minut.

176181198116858e111d905b949f6ba966ba2a932fd8a 792x957x 176181196778895ce36ab3c094af4b9cf23d1fc8054a4 791x959x

Realme C85 Pro; Zdroj: Realme

Realme C85 Pro se chlubí velmi jasným displejem, dosahuje lokálně až na hodnotu 4000 nitů, ale o výkon se stará Snapdragon 685 s podporou jen LTE. Naopak u Realme C85 najdete podporu 5G, jenže displej už nemá Full HD+ rozlišení, byť tedy dosahuje na obnovovací frekvenci 144 Hz. S tím ale souvisí nižší jas.

176190872006270ebf11926be42d7b01f525183ac9484 786x951x 1761908711872fa94049cd6ad4c57b61e701a0340c01d 793x955x

Realme C85; Zdroj: Realme

Realme C85 a Realme C85 mají stejnou fotografickou výbavu. Respektive Realme uvádí, že na zadní straně jsou tři foťáky, přičemž hlavní má 50 MPx. Specifikace dalších dvou nejsou uvedené.

Realme C85 v základní verzi vychází na 5 200 Kč, Realme C85 Pro pak na 6 200 Kč. S takovou konfigurací to ale nebudou mít mobily jednoduché. Zatím si musíme počkat, kdy a jestli se oba modely dostanou do Česka.

Specifikace Realme C85 Pro

  • procesor: 6,8 palců, 2344 x 1080 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 4000 nitů
  • procesor: Snapdragon 685
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Android 15 + realme 6.0
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • IP69 Pro (60 dní v 0,5 metru, 6 metrů na 30 minut), MIL-STD 810H
  • LTE, WiFi 5, Bluetooth, NFC, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • rozměry: 164,4 x 77,99 x 8,09 mm; 205 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 45W

Specifikace Realme C85 5G

  • procesor: 6,8 palců, 1570 x 720 pixelů, LCD, 144 Hz, až 4000 nitů
  • procesor: Dimensity 6300
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Android 15 + realme 6.0
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • ? MPx
      • ? MPx
    • přední – 8 MPx
  • IP69 Pro (60 dní v 0,5 metru, 6 metrů na 30 minut), MIL-STD 810H
  • 5G, WiFi 5, Bluetooth, NFC, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
  • rozměry: 166,07 x 77,93 x 8,38 mm; 215 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 45W

Zdroj: gizmochina.com

