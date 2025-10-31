Chystané Moto G67 Power dorazí už 5. listopadu

Motorola Moto G67 Power | Zdroj: Motorola1
Doslova jen pár dnů před oficiálním oznámením modelu Moto G67 Power je tato novinka předmětem aktuálního úniku. Společnost Motorola jej ukáže přesně ve středu 5. listopadu. Telefon by měl najít uplatnění v segmentu střední třídy. Tam může zájemce nalákat hlavně na kvalitní selfie fotoaparát, odolnější konstrukci nebo dlouhou výdrž baterie.
Těžký průměr
Přední stranu údajně zabere 6,7palcový LCD displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, který ochrání odolné sklo Gorilla Glass 7i. Dovnitř si cestu najde čipová sada Snapdragon 7s Gen 2 od Qualcommu, 8GB operační paměť RAM (+ 16 GB virtuálně) či 128/256GB interní úložiště.
Baterie o velikosti 7 000 mAh nabídne technologii rychlého 30W nabíjení. Zařízení na svých bedrech ponese celkem tři objektivy fotoaparátu s hlavním 50MPx snímačem LYT-600 od Sony, zatímco vpředu většinu potěší 32MPx selfie kamerka. Zástupce od prvního spuštění poběží pod operačním systémem Android 15.
Ovšem výrobce slibuje pouze jednu hlavní aktualizaci, kterou se stane v podstatě aktuální Android 16. Záda budou potažena veganskou kůží a půjde vybírat ze tří barev (fialová, modrá, zelená).
Seznam specifikací uzavírá 3,5mm audio jack, boční snímač otisků prstů, dvě certifikace odolnosti (IP64, MIL-STD-810H) nebo duální systém reproduktorů s certifikacemi Hi-Res Audio a Dolby Atmos. Nakonec prodejní cenu upřesní již v nejbližších dnech.
Zdroje: motorola.in, gsmarena.com, fonearena.com
