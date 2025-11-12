Google vás nově varuje před aplikacemi, které jsou náročné na energii

Zdroj: Dotekomanie.cz
Aplikace pro mobilní telefony musí splňovat mnoho podmínek a standardů, které si nastavují společnosti. Android není výjimkou a postupně Google upravuje a přidává nejrůznější podmínky. Současně s nimi pomáhá vývojářům v optimalizaci aplikací, aby uživatelský zážitek byl co nejlepší. Nyní si ale Google posvítí na nadměrné čerpání energie, tzv. „battery drain“.
Konec nevyžádaného běhu na pozadí?
Pokud jde o aplikace jako takové, nemohou jen tak běžet na pozadí. Google zde nastavil již mnohá pravidla, ale to neznamená, že aplikace takovou možnost nemají. Někdy je prostě nutné, aby aplikace po nějaký čas fungovala na pozadí, například aby dokončila nějakou činnost. I tak asi docházelo i k zneužívání, kdy aplikace zabránila mobilu přejít do úsporného režimu. Sice displej mohlo být vypnutý, ale aplikace dál pokračovala v plném běhu.
Google ve spolupráci se Samsungem testoval po nějakou dobu novou metriku, která se zaměřuje na nadměrné částečné wake locky. Zřejmě je nyní vše hotové, jelikož došlo k oznámení, že od 1. března 2026 přibude nové měření aplikací do Android Vitals. Mělo by se jednat o položku Nadměrné množství částečných wake locků. Zde nastavil prahovou hodnotu, kdy aplikace nemá přesáhnout 2 kumulativní hodiny wake locků za 24 hodin. Toto asi běžné uživatele nějak zajímat nebude, ale důsledky neponese jen vývojář.
V první řadě Google bude informovat vývojáře, že se jeho aplikace chová nestandardně, přičemž poskytne informace, kde byly zaznamenány problémy. V takové situaci se jedná jen o varování, že je potřeba něco udělat s aplikací.
Pakliže nedojde k dostatečné nápravě, tak při naměření 5 % nadměrných wake locků za 28 dnů, Google zasáhne. První tedy omezí vyhledávání aplikace a nebude ji ani doporučovat. Pakliže se nic nestane, tak přímo na kartě aplikace se zobrazí varování, že konkrétní software způsobuje delší běh na pozadí a dochází k nadměrné zátěži baterie.
Vzhledem k tomu, že tyto nové metriky potřebují dostatek dat, je jasné, že se nezačnou projevovat ihned. Předpokládáme, že první viditelnější zásahy přijdou kolem léta, možná později.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
OnePlus má v nejbližších plánech model Ace 6T
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře